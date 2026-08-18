México tiene 155 órdenes de captura con fines de extradición a EU: Harfuch

México tiene pendientes por cumplir 155 órdenes de captura contra objetivos relacionados con investigaciones de agencias de Estados Unidos, informó este martes el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, al participar en la 40 Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), que se realiza en Buenos Aires, Argentina.

En el evento, que se lleva a cabo del 18 al 20 de agosto y es organizado por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), también participó el director de este organismo, Terrance Cole.

“Actualmente, México mantiene 155 órdenes de detención con fines de extradición relacionadas con investigaciones de agencias estadunidenses como Marshals de Estados Unidos, DEA, FBI, el Departamento de Seguridad Nacional, ICE y ATF”, indicó García Harfuch en su mensaje.

El responsable de las políticas de Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno de México presentó un balance de los trabajos en materia de combate al crimen organizado en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el que destacó la colaboración entre los dos países.

“Como resultado de la cooperación con agencias de Estados Unidos, autoridades mexicanas han detenido a 14 personas identificadas como objetivos prioritarios del FBI, entre ellas, seis que se encontraban en su lista de los 10 objetivos más buscados.

Cooperación

El titular de la SSPC, quien acudió en representación del Gobierno de México a la reunión convocada por la DEA en Argentina, destacó el trabajo de coordinación con autoridades de Estados Unidos para el combate a grupos delictivos.

“Hemos tenido grandes entendimientos con nuestros socios en otros países, principalmente en Estados Unidos, donde hemos acordado una responsabilidad compartida, una confianza mutua, una reciprocidad, un intercambio oportuno de información que es muy importante.

“Este oportuno, tan rápido intercambio de información y el respeto a la soberanía de la población. Con Estados Unidos, esta cooperación se ha traducido en investigaciones, detenciones y acciones contra objetivos que representan una amenaza para ambos países, pero también para muchos países aquí representados”, indicó.

García Harfuch destacó, en este caso, el operativo del pasado 22 de febrero, en el que fue abatido Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a quien calificó como “uno de los criminales transnacionales más buscados por las autoridades de México y Estados Unidos”.

También hizo referencia a la entrega de 92 líderes de grupos delictivos que se encontraban en prisiones mexicanas y que fueron entregados a autoridades estadunidenses, sin que se registraran “fugas de información o motines”.