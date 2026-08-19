EU deporta a cientos de migrantes mexicanos a países de Centroamérica

El gobierno de Estados Unidos ha estado deportando a cientos de migrantes mexicanos a países centroamericanos desde hace meses, una medida sin precedentes que se supone solo se aplicaría en caso de que México se negara a recibirlos o no hubiera relaciones bilaterales.

Dos funcionarios del Departamento de Seguridad Interior (DHS) dijeron, a condición de anonimato, que parte de los migrantes mexicanos deportados han sido enviados a Guatemala y Honduras.

Los funcionarios dijeron que “cientos de mexicanos” han sido expulsados a Centroamérica, pero sin proporcionar una cantidad específica o la fecha concreta en que comenzó el plan de deportaciones a terceros países.

Dijeron que la medida busca disuadir la migración indocumentada desde México o hacer que los migrantes opten por la autodeportación antes de que pudieran ser enviados a países que desconocen.

Los funcionarios otorgaron sus declaraciones a la cadena CBS, ahora un medio conservador.

Esta es la primera vez que Estados Unidos deporta a mexicanos a países distintos al suyo; hasta ahora, las autoridades migratorias llevaban a los mexicanos hasta el sur del territorio mexicano, precisamente para disuadirlos de que regresaran a la frontera e intentaran nuevamente cruzar a Estados Unidos.

Un investigador de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), Adam Isacson, opinó que deportar a los mexicanos a Centroamérica es una decisión punitiva.

“Es el mismo propósito de enviarlos a Ecuador, África o cualquier otro lugar: difundir las dificultades, asegurarse de que la gente sepa que esta es una posible consecuencia de permanecer indocumentados en Estados Unidos y alentar a la gente a autodeportarse”, dijo Isacson.

El DHS ha declarado que la migración indocumentada a través de la frontera alcanzó sus niveles más bajos en 50 años.

La administración Trump ya ha persuadido al multar hasta con 15 mil dólares a quienes crucen la frontera y la posibilidad de prisión para los migrantes que reincidan.