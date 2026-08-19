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Lentes con cámara, celulares y preguntas copiadas: 22 intentos de trampa en examen de la UNAM 

En el Palacio de los Deportes de la CDMX aspirantes intentaron grabar la prueba, usar celulares en los baños y hasta llevarse los reactivos

Por: Laura Toribio

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El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, recorrió el bloque A del examen de control en el Palacio de los DeportesFotos: Alejandro Aguilar

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) detectó 22 intentos de trampa durante la aplicación del examen de control presencial en la Ciudad de México (CDMX), entre ellos casos de aspirantes que utilizaron teléfonos celulares, lentes con cámara y dispositivos para grabar la prueba.

Durante el tercer y último día de aplicación del examen de control en el Palacio de los Deportes, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, informó que las incidencias fueron detectadas entre los miles de aspirantes que acudieron a validar sus resultados del examen de ingreso a licenciatura aplicado originalmente en línea.

Entre los casos identificados hubo alteración de comprobantes de cita, uso de teléfonos celulares en los baños, intentos de copiar las preguntas para llevárselas y aspirantes que utilizaron dispositivos para grabar el examen.

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Aspirantes entran al examen de la UNAM

“Tenemos casos, por ejemplo, de alteración de cita”, explicó el rector.

Detalló que algunos aspirantes modificaron su comprobante, ya fuera el nombre u otros datos, para presentarse a la prueba.

También se detectaron casos de uso de celulares en los baños, así como intentos de copiar preguntas y llevárselas.

Lomelí señaló que incluso durante la aplicación presencial hubo aspirantes que recurrieron a lentes con cámara y otros que directamente sacaron una cámara para grabar el examen.

Uso de cámara para grabar el examen. Hubo quien de plano sí sacó su cámara y se puso a grabar”, relató.

A diferencia de lo ocurrido en la sede de la Ciudad de México, el rector señaló que en León, Oaxaca y Tijuana hubo muchas menos incidencias, principalmente relacionadas con el uso de teléfonos celulares.

Excélsior publicó previamente un caso de irregularidad en León y otro en Tijuana durante la aplicación del examen de control.

En Oaxaca, incluso, investigadores de la UNAM participaron en el operativo de vigilancia para impedir que los aspirantes ingresaran con dispositivos electrónicos a los baños.

Examen de control presencial UNAM reúne a más de 53 mil aspirantes a licenciatura en el Palacio de los Deportes. Brenda Salas, reportera, en entrevista con Pascal Beltrán del Río, reporta la logística y los requisitos para la prueba de admisión. La periodista reporta la aplicación del examen extraordinario determinado por la institución tras detectar irregularidades en la prueba en línea. Detalla las tres jornadas de evaluación, la duración de la prueba y las medidas de acceso en la sede capitalina. 00:00 - Examen presencial UNAM en Palacio de Deportes 01:00 - Irregularidades en examen en línea 01:47 - Duración y estructura de la prueba 02:10 - Requisitos e identificación de aspirantes 03:07 - Logística de acceso por Puerta 5 COMENTA ESTE VIDEO Y COMPARTELO CON TUS AMIGOS No olvides dejarnos tus comentarios y visitarnos en Sitio: http://www.imagenradio.com.mx Facebook: https://www.facebook.com/ImagenRadio/?locale=es_LA Twitter: https://x.com/Imagen_Mx Suscríbete a nuestro canal: https://www.youtube.com/channel/UCB0BUmdBOrH9mYU2ebs1eWA #imagenradio #noticiasenvivo #ExamenUNAM #UNAM2026 #PalacioDeLosDeportes #LicenciaturaUNAM #ImagenRadio
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