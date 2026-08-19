Autoridades aseguran combustible, dinero y vehículos durante cateo en Hidalgo

Un inmueble ubicado en la comunidad de La Vega, en Alfajayucan, fue intervenido por autoridades federales, donde fueron asegurados aproximadamente 4 mil 200 litros de hidrocarburo, además de dinero en efectivo, un vehículo y teléfonos celulares.

La diligencia fue encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR), a partir de una investigación relacionada con el presunto almacenamiento y comercialización ilegal de combustible. La denuncia habría sido presentada por el representante legal de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Durante el cateo, los agentes localizaron 23 contenedores, ocho de ellos con la sustancia señalada, cuyo volumen conjunto fue estimado en alrededor de 4 mil 200 litros.

También fueron asegurados 41 mil 376 pesos en efectivo, un automóvil y tres teléfonos celulares, elementos que quedaron bajo resguardo de la autoridad federal.

En el despliegue participaron elementos de la Policía Federal Ministerial y personal pericial de la FGR, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal.

Todo lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las indagatorias para establecer la procedencia del combustible y determinar si existen responsabilidades penales.