CDMX se acerca a 500 casos confirmados de sarampión

La Ciudad de México se acerca a los 500 contagios de sarampión confirmados acumulados en poco más de dos meses, los casos pasaron de 40 a 497 contagios confirmados, de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud capitalina, tan solo en las últimas 24 horas se detectaron 11 nuevos casos.

Al 4 de enero se tenían registrados 40 contagios, cifra que aumentó de manera sostenida hasta alcanzar los casi quinientos casos reportados este 10 de marzo, informó la titular de la dependencia Nadine Gasman.

Además, indicó que dos defunciones más siguen bajo análisis para determinar si estuvieron relacionadas con esta enfermedad.

Las alcaldías con mayor número de contagios son Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, seguidas por Gustavo A. Madero, donde se concentra buena parte de los casos detectados, dijo.

Foto: Especial

A nivel nacional, la Ciudad de México se ubica en cuarto lugar en número de contagios, por debajo de Chihuahua, que acumula 4 mil 527 casos; Jalisco, con 4 mil 487 y Chiapas, con 817.

Frente al aumento de contagios, se mantiene activa la campaña de vacunación.

Gasman Zylbermann detalló que, desde agosto del año pasado, se han aplicado un millón 730 mil 85 dosis en la ciudad.

Precisó que el ritmo de vacunación se intensificó desde el 8 de febrero, cuando la jefa de Gobierno reforzó la estrategia de inmunización en la ciudad. Desde esa fecha se han aplicado 808 mil 999 dosis, incluidas 11 mil 594 aplicadas el lunes.

Foto: Especial

La secretaria aseguró que se avanza en la meta de vacunar a más de dos millones de personas antes de que termine marzo, con el objetivo de alcanzar una cobertura del 95 por ciento, nivel considerado suficiente para lograr inmunidad colectiva, dijo al presentar este martes el reporte mensual del comportamiento del rebrote de sarampión que inició en marzo de 2025.

Dijo que gran parte de las vacunas se han aplicado en puestos móviles instalados en colonias, centros de trabajo y puntos de alta afluencia, donde se han colocado 647 mil 171 dosis.

“Ha habido un esfuerzo muy concentrado por acercar las vacunas a donde las personas viven, trabajan o transitan”, concluyó la funcionaria.

