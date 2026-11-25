México simpatiza con una candidata mujer que pueda ser elegida como nueva secretaria general de la ONU para asumir las riendas del organismo multilateral, a partir del 1 de enero de 2027.

Luego de una reunión de trabajo con Xavier Bettel, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior de Luxemburgo, el canciller mexicano, Roberto Velasco, destacó la coincidencia en favor del respeto al derecho internacional y de un sistema internacional más representativo e incluyente.

En ese marco intercambiamos puntos de vista sobre la reforma del Consejo de Seguridad y la elección de la próxima persona titular de la Secretaría General de la ONU que para México, como he dicho antes, es tiempo de mujeres en las naciones Unidas.

Coincidimos también en fortalecer un orden internacional basado en reglas donde la certidumbre y el respeto mutuo orienten las relaciones entre los estados”, subrayó.

En el proceso para definir a la persona sustituta de António Guterres en la ONU continúan ocho aspirantes, entre ellos cinco mujeres: la ex vicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Grynspan, quien mantiene una ligera ventaja en el acumulado de votaciones informales, Carolyn Rodrigues-Birkett, de Guyana y Lana Nusseibeh de Emiratos Árabes Unidos.

También, la ecuatoriana Ivonne A-Baki y su compatriota María Fernanda Espinosa.

México-Luxemburgo, 80 AÑOS

México y el Gran Ducado de Luxemburgo cumplen en 2027, ocho décadas de relaciones diplomáticas y en este marco el secretario Roberto Velasco y el ministro Xavier Bettel acordaron ampliar la cooperación en ámbitos de interés común y fortalecer la relación bilateral.

Además, coincidieron en la importancia de aprovechar el potencial de los vínculos económicos y comerciales, así como de promover nuevas oportunidades de inversión en diversos rubros. En particular, abordaron posibilidades de colaboración en finanzas sostenibles.

En el marco de los 80 años de relaciones diplomáticas, que cumpliremos en enero próximo, y de la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, acordamos con el ministro Bettel implementar una estrategia bilateral para fortalecer la cooperación, la inversión y el comercio entre nuestros países”, destacó el canciller mexicano.

Por su parte, el viceprimer ministro Bettel expresó que para Luxemburgo es importante contar con socios confiables, diversificar el comercio y tener más aliados. Reconoció que ambos países comparten el interés de generar empleos y crear prosperidad.

Luxemburgo será un socio que respalde el Plan México en Europa, si así lo desea México”, precisó.

El encuentro permitió que Velasco Álvarez y Bettel reconocieran la importancia de mantener una estrecha coordinación en los foros internacionales, particularmente en temas de paz y seguridad, derechos humanos, desarme y no proliferación de armas.