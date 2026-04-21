México recuerda legado del Papa Francisco en primer aniversario luctuoso

El mejor homenaje que el pueblo de México puede rendir al Papa Francisco a un año de su muerte "no es la nostalgia ni la idealización" sino hacer caso en serio a su mensaje de caminar juntos en defensa de la dignidad humana y rechazar en todo momento la cultura del desprecio.

Al haber sido un Papa cercano a América Latina, su palabra tocó "fibras profundamente sensibles de nuestra realidad", por lo que recordarlo en la fecha de su partida no se reduce a "un acto devocional ni a una evocación piadosa"; se trata más bien de hacernos una pregunta incómoda en términos de nuestra conciencia política, social y eclesial en un mundo que produce "riqueza para unos y miseria para muchos", planteó la arquidiócesis primada de México al inicio de una misa realizada este martes en memoria del primer Pontífice jesuita y no europeo.

En el ámbito económico, Francisco criticó este sistema que produce riqueza para unos pocos y miseria para muchos. En México pudo constatar su brutalidad y encontró un terreno especialmente propicio para esa crítica. Francisco denunció una economía que mata, una cultura del descarte que convierte a los pobres en sobrantes, en un país donde la concentración de la riqueza convive con amplias mayorías empobrecidas. Su palabra no fue cómoda, no lo pretendía, el evenagelio - insistía - no puede separarse de la justicia social", precisó el mensaje leído en el templo de la Sagrada Familia, de la colonia Roma como parte de las intenciones de la misa presidida por el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes.

De acuerdo con la iglesia católica, una de las enseñanzas más valiosas de Jorge Mario Bergoglio para el mundo y para los mexicanos fue la de apostar por el diálogo, aún en medio del conflicto.

En un país polarizado donde el debate público suele reducirse a descalificaciones mutuas, su apuesta por el diálogo y el discernimiento comunitario constituye una interpelación particularmente aguda; Francisco mostró que la fidelidad al evangelio no es imponer certezas, sino caminar juntos en medio del conflicto", subrayó el texto elaborado por el padre David Fernández, integrante de la comunidad jesuita de la Sagrada Familia.

En este primer aniversario, se convocó a los creyentes a preguntarse si "¿como sociedad y como iglesia estamos dispuestos a dejar que nos sigan incomodando? Como decía él a los jóvenes, quiero que hagan lío".

Inmediatamente, el cardenal Aguiar Retes compartió que decidió presidir la ceremonia religiosa en ese templo en razón de que el Papa Francisco tuvo la formación jesuita y él también fue formado por varios de los sacerdotes de esa comunidad.

El recuerdo del papa Francisco sigue vivo en Roma

Por AFP

Con motivo del primer aniversario de la muerte del papa Francisco, los fieles rezaron y compartieron el martes recuerdos ante su tumba, al tiempo que su sucesor, León XIV, rindió homenaje al hombre "que tanto dio".

Laura Tonelli, una italiana de 69 años, se secó las lágrimas con un pañuelo después de rezar frente a la modesta sepultura de mármol en la basílica de Santa María la Mayor de Roma, en la que simplemente está inscrito "Franciscus", el nombre papal en latín del argentino Jorge Mario Bergoglio (1936-2025).

No es tristeza, es gratitud, es reconocimiento por todo lo que hizo por mí y por mi familia... como un padre que te levanta cada vez sin juzgarte nunca", dijo a la AFP.

Francisco, un carismático reformador, falleció el 21 de abril de 2025 —el lunes de Pascua— a los 88 años, tras haber guiado a los 1.400 millones de católicos de todo el mundo desde marzo de 2013.

Largas filas que se forman cada día frente a la basílica romana, donde fieles y turistas se agolpan para rendirle homenaje.

Las filas eran más numerosas de lo habitual el martes, con los peregrinos arrodillados frente a la tumba. Los ramos de flores se acumularon junto a la sencilla rosa blanca que el personal de la iglesia deposita cada día.

Carolina Alberi, una argentina de 49 años, prolongó su estancia en Roma para visitar la tumba de Francisco.

Él vive en nosotros. Es un ser que nos abrió un camino, que nos mostró un camino. Con comprensión, con bondad, y también con mucha resiliencia", dijo a la AFP.

Me hubiera encantado llegar aquí (a Roma) y verlo presente", destacó, al reconocer que se sentía más cercana a su compatriota que al papa León XIV.

Francisco falleció aproximadamente un mes después de salir del hospital Gemelli de Roma, donde había pasado 38 días recibiendo tratamiento por una neumonía.

jcp