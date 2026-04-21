Estudiantes de la UPN suspenden mesas con SEP y acusan incumplimiento de acuerdos

La Organización de Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en la Ciudad de México anunció la suspensión de las mesas de auditoría y de la reprogramación de reuniones con autoridades, al acusar a funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la propia institución de incumplir acuerdos de transparencia y cancelar encuentros sin previo aviso.

A través de un comunicado, estudiantes de las unidades 092, 095 y 098 señalaron que las instancias responsables de la SEP y la UPN vulneraron los compromisos pactados con la comunidad estudiantil, luego de no informar sobre la inasistencia o suspensión de distintas mesas de trabajo programadas en semanas recientes.

Como ejemplo, mencionaron el caso de la Licenciatura en Sociología de la Educación (LSE), cuyas reuniones previstas para el 17 de marzo y el 20 de abril no se realizaron. Indicaron que en ninguna de esas fechas acudió la servidora pública señalada ni funcionarios con capacidad resolutiva.

Los inconformes afirmaron que la cancelación de reuniones rompe el compromiso de sesionar regularmente, salvo en temas específicos consensuados, entre ellos becas y seguimiento de peticiones de la Unidad 098, asuntos que —aseguraron— quedaron reagendados para el 29 de abril con la presencia del subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí.

Además, denunciaron “mala praxis”, negligencia profesional y falta de actualización en la información relacionada con el cambio de edificios de las unidades 095 y 098.

También señalaron que a la Licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica (LEIP) no se le ha asignado una nueva fecha de reunión y que las mesas han sido pospuestas de manera consecutiva.

“Ello demuestra una total falta de seriedad y opacidad en el proceso”, expresaron.

Ante este panorama, la organización estudiantil informó que no participará en las mesas de auditoría ni en la supuesta reprogramación de la mesa de la LSE, y mantendrá la postura de retomar el diálogo directamente con el subsecretario de Educación Superior el próximo 29 de abril.

El conflicto ocurre en medio de exigencias estudiantiles por mejores condiciones académicas, administrativas y de infraestructura en distintos planteles de la UPN en la capital del país.