México quiere cero aranceles en revisión con EU del T-MEC

En la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) México planteó como prioridad el retiro de los aranceles que el gobierno de Donald Trump estableció a las industrias automotriz, del acero y del aluminio, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la rueda de prensa matutina de este jueves, la presidenta confirmó que el miércoles el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, inició formalmente las negociaciones con autoridades de los Estados Unidos sobre el futuro del tratado comercial, con la prioridad de que se retiren los aranceles.

“Evidentemente que haya cero aranceles como había antes de la llegada del presidente Trump en la industria automotriz, en acero y en aluminio, esa es la prioridad nuestra y algunos temas particulares que ver con mejorar el tratado comercial, pero esencialmente es eso y vamos a ver cómo avanzan las conversaciones.

“Ayer tuvieron una primera reunión, es bueno que ya se haya establecido este marco y pues vamos a seguir informando de cómo van estas conversaciones”, puntualizó Sheinbaum.

Añadió que Estados Unidos aún mantiene la exigencia de que México modifique las condiciones para la participación de empresas de ese país en 54 sectores de la economía mexicana como la generación de electricidad y el espectro de las telecomunicaciones.

“Son 54 medidas no arancelarias que Estados Unidos planteó que eran barreras al tratado o violaciones y se fueron contestando una a una, hoy prácticamente todas están saldadas, todavía quedan algunas en las que hay controversia, pero la mayoría están saldadas.

“Se fueron aclarando cada uno de los temas, pueden ellos estar o no de acuerdo, pero ya hubo un proceso en donde la mayoría ya fueron saldadas, en algunos temas en donde ellos pudieron haber tenido razón se hicieron mesas de trabajo con las secretarías”, insistió la titular del Ejecutivo.

En el inicio de la revisión del tratado no estuvieron presentes representantes del gobierno de Canadá.

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