México y EU inician conversaciones sobre el T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que México y Estados Unidos iniciaron formalmente las discusiones del T-MEC este 18 de marzo de 2026, como parte del proceso previo a la revisión del acuerdo comercial trilateral.

Las conversaciones se desarrollan en Washington D.C. y marcan el arranque de una nueva etapa en la relación económica entre ambas naciones.

Ebrard detalló que sostuvo reuniones con Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, para iniciar los trabajos de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

El funcionario señaló que equipos técnicos de ambos países trabajarán de manera continua durante los primeros días de negociación, con el objetivo de establecer bases sólidas para el proceso de revisión.

Sostuvimos conversaciones con el Embajador Jamieson Greer, titular de USTR y su equipo, para iniciar discusiones respecto a la revisión del TMEC. Los equipos técnicos estarán trabajando hoy y mañana a lo largo del día”, destacó Ebrard en sus redes sociales.

Plan avalado por Sheinbaum y enfoque estratégico

El plan de trabajo fue aprobado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien instruyó avanzar bajo un enfoque de “cabeza fría y firmeza” frente a un entorno internacional complejo.

La estrategia mexicana busca garantizar la permanencia del acuerdo comercial y avanzar en la eliminación de aranceles, en un contexto marcado por políticas proteccionistas impulsadas durante la administración de Donald Trump.

Antes de las reuniones presenciales, equipos técnicos de ambos países sostuvieron encuentros virtuales para definir la agenda.

Por parte de México, los trabajos fueron encabezados por Luis Rosendo Gutiérrez, en coordinación con sus contrapartes estadounidenses.

Este proceso preparatorio permitió alinear posiciones y delimitar los temas prioritarios de negociación.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Facebook

Ejes clave en la revisión del T-MEC

De acuerdo con la Secretaría de Economía, la primera ronda de discusiones se centrará en tres puntos estratégicos.

El primero busca reducir la dependencia comercial de América del Norte respecto a Asia, en línea con las preocupaciones sobre el déficit comercial y la relocalización de cadenas productivas.

El segundo eje corresponde a las reglas de origen, un tema clave en el comercio global, donde cada vez cobra mayor relevancia determinar dónde se producen los bienes, más allá de su costo, especialmente en el mercado estadounidense.

El tercer punto, aunque no detallado ampliamente en esta fase inicial, está vinculado al fortalecimiento de las cadenas de suministro regionales.

El proceso fue activado oficialmente el pasado 5 de marzo por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, que anunció el inicio de las consultas bilaterales.

Ambos países acordaron sostener reuniones presenciales durante esta semana, como parte de la preparación rumbo a la revisión conjunta del tratado en 2026.

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