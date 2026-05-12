Harfuch destaca desmantelamiento de narcolaboratorios y decomiso de toneladas de droga

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, del 1 de octubre de 2024 a abril de 2026 se logró la detención de 52 mil 628 personas por delitos de alto impacto, además del aseguramiento de 28 mil 31 armas de fuego y 391.7 toneladas de droga en distintos operativos desplegados en el país.

Bajo esta premisa y de acuerdo al informe de acciones del Gabinete de Seguridad, el funcionario destacó que en ese mismo periodo fueron desmantelados 2 mil 337 laboratorios clandestinos y áreas de concentración utilizadas para la elaboración de metanfetamina, principalmente en estados como Sinaloa, Michoacán y Durango, considerados puntos estratégicos para la producción de drogas sintéticas.

Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en este periodo, resultado de los trabajos de inteligencia, investigación y coordinación interinstitucional también con los 32 estados de la República, se realizaron diversas detenciones de líderes de células criminales, objetivos prioritarios y operadores logísticos y financieros de organizaciones delictivas vinculadas con delitos que afectan directamente a la población”, apuntó.

El titular de la SSPC también reveló que mil 310 personas relacionadas con el delito de extorsión fueron detenidas en distintas entidades del país, como parte de una ofensiva federal para contener este ilícito que afecta a comerciantes, empresarios y ciudadanos.

Las cifras dadas a conocer representan uno de los balances más amplios en materia de seguridad durante el actual sexenio. Cuartoscuro

Intensifican acciones contra las drogas

Las cifras dadas a conocer representan uno de los balances más amplios en materia de seguridad durante el actual sexenio. De acuerdo con reportes oficiales y operativos recientes, las fuerzas federales han intensificado acciones contra la producción y tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetamina, con aseguramientos relevantes en Colima, Oaxaca y Sinaloa.

En marzo pasado, autoridades federales reportaron el decomiso de más de 270 kilogramos de fentanilo en Colima, equivalentes a cerca de 14 millones de dosis, en una operación coordinada con agencias estadounidenses. Asimismo, en Oaxaca fue interceptada una aeronave clandestina que transportaba más de media tonelada de cocaína, como resultado de labores de vigilancia aérea encabezadas por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

En el caso de Sinaloa, considerado uno de los principales focos de producción de drogas sintéticas, García Harfuch informó recientemente que desde octubre de 2024 se han asegurado más de 68 toneladas de droga y desmantelado más de 2 mil laboratorios clandestinos, acciones que, afirmó, han generado una afectación económica significativa a las organizaciones criminales.

El gobierno federal sostuvo que estos resultados derivan del fortalecimiento de las labores de inteligencia, la coordinación entre dependencias federales y estatales, así como del despliegue permanente de fuerzas de seguridad en regiones con alta incidencia delictiva.

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