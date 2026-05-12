'Ni para pagar un pastel tuvo', surge Lady Pasteles en Acapulco | VIDEO

El caso de “Lady Pastel” se ganó su lugar entre los episodios virales más comentados de la semana. Un video de apenas 12 segundos, grabado por cámaras de seguridad en una pastelería de Acapulco, Guerrero, bastó para desatar una mezcla de incredulidad, humor, indignación y creatividad digital que terminó por inundar plataformas como TikTok, Facebook y X.

Todo ocurrió durante los festejos por el Día de las Madres, una de las temporadas de mayor movimiento para negocios de repostería. Mientras empleados y clientes iban y venían entre cajas y pedidos, una mujer observó con atención un pastel decorado con fresas colocado sobre el mostrador. La escena parecía común, hasta que el video dio el giro que hoy tiene a medio internet hablando del tema.

Momento exacto del “pastelazo”

Las imágenes muestran a una mujer vestida con chamarra blanca y pantalón azul acercándose al pastel mientras aparenta inspeccionarlo. Segundos después, dirige una mirada rápida hacia la cámara de seguridad, toma el producto con ambas manos y camina hacia la salida con una serenidad que terminó sorprendiendo a miles de usuarios.

La secuencia ocurre mientras una empleada permanece distraída revisando su teléfono celular. Cuando otra trabajadora se acerca al mostrador, el pastel ya había desaparecido.

De acuerdo con testigos citados en redes sociales, la mujer abordó inmediatamente una camioneta negra que aparentemente la esperaba afuera del establecimiento. El escape exprés terminó convirtiéndose en uno de los detalles más comentados por usuarios, quienes bautizaron el episodio como “el operativo repostero”.

Redes sociales coronan a “Lady Pastel”

Como suele ocurrir en el ecosistema digital mexicano, internet actuó más rápido que cualquier investigación formal. En cuestión de horas apareció el sobrenombre de “Lady Pastel”, acompañado por memes, montajes y comentarios irónicos.

El hashtag #LadyPastel comenzó a multiplicarse en TikTok y X, donde usuarios compartieron el video acompañado de música dramática, efectos cinematográficos y hasta análisis “tácticos” del supuesto robo.

Ni para pagar un pastel tuvo... qué vergüenza”, escribió un usuario en Facebook. Otro ironizó: “La nueva reina del postre robado”. Algunos incluso compararon la rapidez de la mujer con escenas de películas de acción, mientras otros bautizaron el momento como “Rápidos y Furiosos: edición repostería”.

El tono chusco dominó gran parte de la conversación digital, aunque también hubo críticas hacia el acto y llamados a respetar el trabajo de pequeños comerciantes.

Comerciantes de Acapulco piden mayor vigilancia

Aunque el episodio generó miles de reacciones humorísticas, comerciantes locales aprovecharon la viralización del video para recordar que este tipo de actos representan pérdidas económicas reales para negocios pequeños y medianos.

Dueños de establecimientos en Acapulco señalaron que las cámaras de seguridad son actualmente una de las herramientas más importantes para prevenir robos y exhibir incidentes similares.

Autoridades locales recordaron que el robo, independientemente del monto sustraído, constituye un delito sancionado por el código penal estatal. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre una denuncia formal relacionada con el caso.

El robo más dulce que viralizó a Lady Pasteles. Capturas de video

De video de seguridad a fenómeno de internet

El caso de “Lady Pastel” refleja también la velocidad con la que funcionan las redes sociales en México, donde una escena aparentemente menor puede convertirse en tendencia nacional en cuestión de minutos.

Expertos en comunicación digital han explicado que este tipo de contenidos suelen viralizarse por combinar elementos cotidianos, humor involuntario y una narrativa fácilmente identificable por los usuarios.

En esta ocasión, el contraste entre un acto aparentemente simple —llevarse un pastel sin pagar— y la naturalidad con la que ocurrió terminó detonando una avalancha de comentarios, parodias y reacciones.

Mientras algunos usuarios continúan compartiendo memes y editando el video original, otros advierten que detrás del fenómeno viral existe un problema recurrente para comercios locales: los robos oportunistas captados por cámaras de vigilancia.

Por ahora, “Lady Pastel” ya quedó registrada en la larga lista de personajes virales mexicanos que internet transforma, en cuestión de horas, en tendencia nacional.

asc