México niega actividades políticas en EU; asegura que sus consulados cumplen funciones de asistencia

El embajador mexicano en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma, calificó como absurdas las versiones que circulan en medios de comunicación norteamericanos, a partir de la publicación del libro “The Invisible Coup” (El golpe invisible), de Peter Schweizer quien señala que, a través de sus 53 consulados, México estaría llevando a cabo actividades políticas para influir en el proceso electoral de la Unión Americana.

De regreso a Washington, luego de visitar los consulados en Dallas y San Antonio, el diplomático anunció que atenderá reuniones con la prensa norteamericana para dejar clara la labor institucional que cumplen las representaciones en el país vecino.

De manera que podamos aclarar en los mismos medios con derecho de replica lo absurdo que es este planteamiento y como es todo lo contrario, México es un gran socio, un socio leal de los Estados Unidos, estamos trabajando en todos los consulados por asistir, obviamente, a nuestra población migrante a través del derecho internacional y del derecho de los Estados Unidos para favorecer la relación bilateral, el comercio y la relación cultural entre México y los Estados Unidos”

La labor de la red consular de México en el país vecino se fundamenta en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 y en el respeto, el compromiso y la reciprocidad, enmarcados en la Convención Consular de 1943 entre México y los Estados Unidos. En este sentido, brinda asistencia y protección a los derechos de los más de 30 millones de mexicanos y mexicoamericanos que solicitan servicios consulares.

Al respecto, la cancillería aseguró que las actividades y programas de los consulados mexicanos se llevan a cabo en estrecha coordinación con las autoridades locales, estatales y federales, siempre con pleno respeto a la legislación de Estados Unidos y al principio de no intervención en los asuntos internos.

Los consulados que operan en las principales ciudades norteamericanas donde existe alta presencia de comunidad mexicana como Nueva York, Los Ángeles, Chicago, San Antonio, entre otras, realizan actividades, como: prestación de asistencia y protección consular a personas de origen mexicano, incluyendo acciones como la expedición de documentos oficiales, visitas de apoyo a nacionales detenidos y repatriación de restos.

Adicionalmente, una labor de promoción de las relaciones económicas, culturales y de intercambio entre ambos países.

De acuerdo con cifras oficiales, durante 2025 los consulados mexicanos en Estados Unidos emitieron un millón 295 mil 181 pasaportes mexicanos, los cuales en muchos casos son necesarios para cubrir con identificaciones oficiales y para cumplir con las obligaciones fiscales en esta nación. También, atendieron a más de 14 millones de ciudadanos estadounidenses que viajaron, estudiaron o invirtieron en México.