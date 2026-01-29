Destaca titular de la Sener "liderazgo y soberanía" en llamada Sheinbaum-Trump

En un paso decisivo para la relación bilateral, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el mandatario estadunidense, Donald Trump, sostuvieron este jueves una llamada telefónica que ambos líderes calificaron como “productiva y cordial”.

Tras el intercambio, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, utilizó sus redes sociales para subrayar la relevancia del reconocimiento internacional hacia la presidenta mexicana.

El mandatario estadunidense reconoce la inteligencia y el liderazgo de nuestra Presidenta. El pueblo de México lo sabe bien y reconoce su capacidad para conducir el país y construir el Segundo Piso de la Cuarta Transformación con bienestar y soberanía”, afirmó la funcionaria en la red social X.

Cabe señalar que la titular de la Secretaría de Energía (Sener) ha mantenido una postura firme en la defensa de la soberanía energética, especialmente ante la próxima revisión del T-MEC.

González Escobar ha señalado que, si bien México busca fortalecer su infraestructura estatal —a través de Pemex y la CFE—, el tratado reconoce el derecho soberano del país sobre sus recursos, lo que representa un punto de equilibrio clave en la relación con Estados Unidos.

De igual forma, ha reconocido que existen temas energéticos vinculados con inversiones, sobre los cuales se mantiene un diálogo permanente con sus pares norteamericanos, y ha destacado las mesas de trabajo del T-MEC como un espacio de intercambio y cooperación.

La titular de la Sener también ha sostenido pláticas con el secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, a quien ha subrayado la importancia del diálogo y el entendimiento como base de una relación de respeto mutuo, sustentada en la soberanía y la integración energética.

