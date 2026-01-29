Oaxaca defiende la Guelaguetza y acusa apropiación cultural en show ecuestre en el Estado de México

La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta) exigió a los organizadores del espectáculo denominado “La Guelaguetza ecuestre, tradición en movimiento”, en el Estado de México, el retiro inmediato y total de toda propaganda, publicidad y material promocional —físico o digital— que haga uso o referencia indebida a esta expresión cultural protegida.

A través de una comunicación, la dependencia expuso que la Guelaguetza es patrimonio cultural material e inmaterial de los pueblos indígenas y afromexicanos de Oaxaca, y se encuentra sujeta a un régimen especial de protección jurídica.

La Guelaguetza no es una marca ni un espectáculo de libre uso comercial, ya que de conformidad con el Artículo 2 de la Ley de Protección, Acceso y Difusión para la Festividad de la Guelaguetza del Estado de Oaxaca, su significado rebasa lo festivo: es memoria colectiva, reciprocidad, identidad y vínculo comunitario”

Lo anterior tiene su antecedente en la promoción del “Show Guelaguetza ecuestre, tradición en movimiento”, auspiciado por una empresa vitivinícola, en el Centro Cultural Ecuestre Domecq, ubicado en Texcoco, Estado de México, los días 14 y 15 de marzo próximo. El costo de los boletos va de 300 pesos hasta 2,300 pesos en palco VIP.

La Seculta-Oaxaca denunció el uso indebido de la Guelaguetza en un espectáculo ecuestre en Texcoco. Especial

En consecuencia, la Seculta-Oaxaca expone: “El uso del nombre, símbolos, elementos o referencias a esta festividad con fines comerciales, de manera descontextualizada y sin la participación ni el consentimiento de los pueblos que la han sostenido históricamente, constituye un acto de apropiación cultural y una probable vulneración al marco constitucional y legal vigente”.

Por lo anterior, la dependencia advirtió que “se reserva expresamente el derecho de iniciar las acciones jurídicas y administrativas que resulten procedentes, conforme a la Constitución y a la normatividad aplicable, para la defensa, protección y salvaguarda del patrimonio cultural de los pueblos de Oaxaca, sin necesidad de previo aviso adicional”.

La Seculta-Oaxaca denunció el uso indebido de la Guelaguetza en un espectáculo ecuestre en Texcoco. Especial

Esta actuación está fundamentada en los artículos 1, 2 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconocen y protegen los derechos culturales colectivos, y obligan al Estado a prevenir, detener y sancionar el uso no consentido de las expresiones culturales de los pueblos originarios.

“Para el Gobierno de Oaxaca, la cultura de los pueblos no es mercancía, por lo que su uso indebido no será tolerado”, concluyó.