Detienen a empleada estatal en Jalisco por dar placas a Ferrari robado

La Fiscalía de Jalisco logró la imputación de una funcionaria estatal presuntamente implicada en el delito de falsificación de documentos para facilitar el emplacamiento de vehículos irregulares.

A través de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social, las autoridades capturaron a Norma Ilda “N”, quien se desempeñaba como agente de control vehicular en el Servicio Estatal Tributario. La señalada es investigada por la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Varios bajo el cargo de falsificación de documentos expedidos por los poderes del Estado y organismos autónomos.

De acuerdo con el expediente, la conducta de la servidora pública permitía que unidades con reportes de robo o inconsistencias legales obtuvieran láminas oficiales de circulación del Estado de Jalisco, vulnerando los registros de control administrativo.

El caso del Ferrari robado en Morelia

Las indagatorias que condujeron a la captura se fortalecieron tras un operativo vial en Morelia, Michoacán. En dicho evento, elementos de seguridad detuvieron un vehículo de la marca Ferrari por circular a exceso de velocidad.

Al realizar la inspección física y de documentos, los agentes confirmaron que el superdeportivo contaba con un reporte de robo vigente en los Estados Unidos. No obstante, la unidad portaba placas de circulación legítimas emitidas por la administración de Jalisco, lo que permitió rastrear la gestión administrativa realizada por la ahora imputada.

Situación jurídica y medidas cautelares

Tras la presentación de las pruebas por parte del Ministerio Público, un juez de control calificó como legal la detención y procedió a la lectura de la imputación. Norma Ilda “N” fue trasladada a un complejo penitenciario bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

La defensa de la funcionaria se acogió al término constitucional, por lo que la audiencia de vinculación a proceso se llevará a cabo el próximo 30 de enero. Hasta esa fecha, la autoridad judicial determinará si existen elementos suficientes para iniciar el juicio formal por los delitos mencionados.

La Fiscalía del Estado reiteró que la investigación permanece abierta para identificar si existen otros servidores públicos involucrados en esta red de corrupción. La dependencia enfatizó que la utilización de cargos públicos para encubrir actos ilícitos no quedará impune, manteniendo el compromiso de sancionar a quienes vulneren la fe pública a través de la alteración de documentos oficiales.

Penas y sanciones aplicables

De acuerdo con el Código Penal del Estado de Jalisco, el delito de falsificación de documentos expedidos por los Poderes del Estado (Artículo 162) contempla sanciones severas. Al tratarse de un documento oficial que otorga un derecho o beneficio —en este caso, la libre circulación de un vehículo—, las penas base oscilan entre los dos y cinco años de prisión.

Sin embargo, al ser cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, la legislación local y los precedentes jurídicos establecen agravantes que pueden incrementar la sanción hasta en una mitad más. Asimismo, el Artículo 41 del Código estatal estipula que, en casos de corrupción administrativa, se aplicará adicionalmente la destitución e inhabilitación definitiva para ejercer cualquier cargo público.

RLO