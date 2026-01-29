Hallan cuerpo en local del corredor comercial Penny Riel en Nuevo León

Producto de un operativo por desaparición realizado en el corredor comercial Penny Riel en Monterrey, Nuevo León, se reportó el hallazgo de un cuerpo este jueves.

La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas inició las investigaciones sobre los locales de este corredor comercial, ubicado cerca del cruce de Félix U. Gómez y Conchello.

El operativo estaría fundamentado en la denuncia de un hombre de 49 años desaparecido desde el pasado mes de octubre, del cual, según familiares, en su último contacto indicó que se encontraba en el Penny Riel.

Los elementos de búsqueda ya habían arribado a este sitio producto de la denuncia interpuesta en noviembre, pero no encontraron pistas, hasta que nuevos indicios motivaron a realizar un nuevo despliegue.

De acuerdo a ABC Noticas, hasta el momento no se ha detallado la identificación de los restos humanos encontrados esta tarde.

Se observó a personal del Servicio Médico Forense arribar al sitio con una camilla.

Pelea entre primos en Nuevo León

Una pelea entre primos en el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León, dejó como saldo a un joven lesionado y a uno más detenido.

De acuerdo con los primeros informes, ambos primos, de 21 años y originarios de Veracruz, pasaron la madrugada ingiriendo bebidas alcohólicas cuando, de pronto, tuvieron una discusión.

Horas después, alrededor de las 5:00 de la mañana, ya en su lugar de trabajo, en un establecimiento de autolavado, ambos jóvenes continuaron con la discusión. Sin embargo, en esta ocasión, uno de los primos sacó un cuchillo de entre sus pertenencias y atacó al otro, logrando lesionarlo.

La agresión ocurrió en el negocio ubicado entre la Privada Labastida y la Calzada Mauricio Fernández Garza.

La víctima resultó con una herida en la mano derecha, producto del ataque con el arma punzocortante. Tras lo ocurrido, se solicitó el apoyo de los cuerpos de auxilio, acudiendo al sitio una ambulancia de la Cruz Roja.

Debido a las lesiones que presentaba, el joven fue llevado de urgencia al Hospital Universitario.

Mientras tanto, la policía de San Pedro detuvo al presunto responsable, quien también tiene 21años de edad. El joven fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Reproducir

JCS