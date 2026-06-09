México mantiene liderazgo como principal exportador hacia EU

México se consolidó como el país que más exporta a Estados Unidos, por encima de Canadá, Taiwán, China y Vietnam, de acuerdo con datos difundidos por la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Al respecto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, afirmó que el crecimiento de las exportaciones mexicanas responde a que el país mantiene la mejor posición relativa frente a sus principales competidores, en medio de un escenario internacional marcado por el proteccionismo, los aranceles y la reconfiguración de las cadenas productivas.

El funcionario explicó que México paga un arancel menor en comparación con otros países que compiten por el mercado estadunidense, lo que ha permitido fortalecer el valor y el volumen de las exportaciones nacionales hacia Estados Unidos.

“México tiene la mejor posición relativa. Es el que está pagando un arancel menor respecto a sus principales competidores”, señaló Ebrard durante una atención a medios, tras participar en el panel “La visión de México para la innovación y el emprendimiento tecnológico”.

Sobre la segunda ronda de conversaciones relacionadas con la revisión del T-MEC, que se llevará a cabo la próxima semana en Washington, el secretario de Economía aseguró que el objetivo de México será mantener esa ventaja comercial para favorecer nuevas inversiones y exportaciones.

Ebrard sostuvo que, ante los cambios en la política comercial de Estados Unidos, México tiene una oportunidad para crecer en sectores estratégicos en los que tradicionalmente no había tenido una participación acelerada, como semiconductores, farmacéutica, electrónica, cables, conexiones y otros componentes industriales.

El funcionario destacó que Estados Unidos busca reducir su dependencia de Asia en áreas clave, lo que abre una oportunidad para que México participe con mayor fuerza en la producción regional.

En ese contexto, afirmó que el país debe prepararse con innovación, financiamiento y mayor participación del sector privado para aprovechar las nuevas condiciones del comercio internacional.

Ebrard también señaló que los fondos privados deberán desempeñar un papel importante en el financiamiento de nuevos proyectos, particularmente aquellos vinculados con innovación, tecnología y emprendimiento, para que México pueda responder al crecimiento esperado en sectores estratégicos.