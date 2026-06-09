Familiares de José Roberto protestan en Hidalgo; exigen captura de su asesino

Al cumplirse 100 días del homicidio de José Roberto Palacios, quien se desempeñaba como guardia de seguridad en un centro nocturno de Ciudad Sahagún, familiares y amigos realizaron una manifestación frente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) para exigir avances en el caso y la localización del presunto responsable.

Los inconformes señalaron que, pese a que existe una orden de aprehensión vigente contra el probable responsable, éste no ha sido detenido. Durante la protesta colocaron mantas, fotografías de la víctima y mensajes en los que demandaron justicia.

Los hechos ocurrieron el 29 de febrero de este año, cuando José Roberto fue agredido con un arma punzocortante al exterior del establecimiento donde laboraba.

La víctima recibió 19 puñaladas, resultando gravemente lesionada y falleció horas después mientras recibía atención médica.

Familiares sostienen que el presunto agresor fue identificado desde los primeros días de la investigación y afirman haber recibido información sobre su posible ubicación en distintos municipios de la entidad.

No obstante, aseguran que hasta el momento no se ha logrado ejecutar el mandato judicial.

En respuesta, autoridades de la PGJEH informaron que se mantienen abiertas las labores de búsqueda y localización del imputado.

Asimismo, indicaron que algunos reportes sobre su presunto paradero han sido verificados por agentes de investigación, aunque varios de ellos no han podido ser corroborados.

La Procuraduría señaló además que mantiene comunicación con las víctimas indirectas reconocidas dentro del proceso penal, a quienes se les informa sobre los avances de la investigación conforme a lo establecido por la ley.

Mientras tanto, familiares de José Roberto reiteraron su llamado para que el caso no quede impune y solicitaron resultados concretos en la ejecución de la orden de aprehensión emitida por la autoridad judicial.