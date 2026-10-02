Busca PVEM incluir a mujeres cuidadoras en la seguridad social

El Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México impulsó una iniciativa con la que busca integrar a quienes cuidan a personas con enfermedades, discapacidad o en situación de vejez al régimen del Seguro Social. Jesús Sesma Suárez, líder del partido en la capital, advirtió que "las tareas de cuidado implican jornadas prolongadas y pueden generar un importante desgaste físico, emocional y económico para quienes las realizan", por lo que urgió a darles respaldo institucional.

El proyecto legislativo busca modificar el marco normativo para crear un registro formal que dé certeza a miles de mujeres sin ingresos propios. Para lograrlo, "la iniciativa plantea reformar la Ley del Seguro Social para que las mujeres cuidadoras puedan incorporarse al régimen de seguridad social, una vez registradas conforme a los lineamientos que deberá emitir el Instituto Mexicano del Seguro Social".

En materia presupuestal, la propuesta contempla que la aportación económica no represente una carga impositiva para las beneficiarias o sus hogares. De acuerdo con el planteamiento entregado al recinto de Donceles y Allende, se propone "que el Gobierno Federal cubra en su totalidad las cuotas correspondientes, a fin de que las beneficiarias no tengan que asumir este costo".

La inclusión al esquema público de salud permitirá brindar acceso integral a prestaciones clave para la vejez y la protección ante imprevistos. Mediante este esquema, "las mujeres cuidadoras podrían acceder a servicios médicos, seguros de invalidez y vida, así como a prestaciones relacionadas con el retiro, la cesantía en edad avanzada y la vejez".

Con este paquete de reformas se pretende erradicar la visión tradicional del trabajo de cuidados como un deber exclusivo del ámbito privado o doméstico. Los promoventes subrayaron que "la iniciativa busca que el cuidado deje de considerarse únicamente una responsabilidad familiar y sea reconocido como una actividad de relevancia social que requiere respaldo institucional".

El dirigente ecologista reiteró que mantendrá la insistencia parlamentaria en favor de las mujeres que dedican su vida a esta labor sin recibir un salario ni prestaciones básicas. Sesma Suárez aseguró que mantendrá su agenda de trabajo para "garantizar protección social y mayor certeza económica a las mujeres que realizan tareas de cuidado sin recibir remuneración".