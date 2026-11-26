La falta de coordinación entre instituciones y los obstáculos para el intercambio de información siguen siendo algunos de los principales problemas que enfrentan las autoridades encargadas de investigar y sancionar los delitos relacionados con la corrupción.

Ante este escenario, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, llamó a representantes de Europa y América Latina a establecer compromisos concretos que permitan fortalecer las investigaciones, reducir la impunidad y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

Durante el Segundo Taller Subregional Anticorrupción, que se desarrolla del 25 al 27 de noviembre en la Ciudad de México, la fiscal general destacó la necesidad de construir una estrategia regional que permita mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades frente a este fenómeno.

Cada Estado conserva plenamente su soberanía y sus atribuciones, pero nos une una responsabilidad compartida, combatir la corrupción, reducir la impunidad y fortalecer la confianza de nuestras sociedades en las instituciones públicas”, expresó.

El encuentro, organizado con la participación del Programa de Asistencia contra la Criminalidad Transnacional Organizada (EL PACCTO 2.0) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, busca establecer mecanismos de cooperación internacional que permitan prevenir, detectar, investigar y sancionar estas conductas.

Godoy Ramos sostuvo que el combate a la corrupción no debe limitarse a la persecución penal, sino atender las causas que la originan, identificar sus consecuencias y garantizar la restitución de los derechos de las personas y comunidades afectadas.

La funcionaria señaló que, desde la FGR, se trabaja en la profesionalización del personal ministerial y el fortalecimiento de las capacidades institucionales para mejorar la eficacia de las investigaciones.

Por su parte, el subsecretario de Buen Gobierno, Alejandro Encinas Nájera, reconoció que persisten dificultades para compartir información entre dependencias y actuar de manera coordinada y oportuna.

El funcionario convocó a superar estas barreras mediante una colaboración permanente que permita avanzar hacia una estrategia regional de combate a la corrupción.