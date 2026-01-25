México y EU aceleran la entrega de narcos; refrendan la cooperación en seguridad

Los gobiernos de Estados Unidos y México pactaron acelerar las entregas de más líderes del narcotráfico, que iniciaron este sexenio y ya suman 92 fugitivos bajo custodia estadunidense.

Esto, con el objetivo prioritario de poner fin a la crisis de fentanilo, desmantelar las redes de financiamiento ilícito que facilitan tanto el crimen organizado como el terrorismo, e intensificar los esfuerzos para frenar el tráfico de armas a través de la frontera.

Luego de la tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad México-EU, realizada el viernes en Washington, el Departamento de Estado agradeció el reciente traslado de 37 narcoperadores, cooperación que calificó de “histórica”.

También destacó la colaboración que condujo a la captura del exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding, uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI y quien enfrentará la justicia estadunidense por cargos de tráfico masivo de cocaína y asesinato.

Estos logros concretos destacan los resultados de nuestra estrecha cooperación bilateral”, señaló la dependencia encabezada por Marco Rubio.

Resaltó que previo a “importantes eventos deportivos”, como sería el Mundial de Futbol 2026, Estados Unidos y México acordaron dos iniciativas clave para combatir los drones ilícitos que los cárteles de la droga usan en sus ataques.

Sin mencionar los nombres de los funcionarios que acudieron, la administración Trump confirmó que representantes de seis agencias estadunidenses y sus contrapartes mexicanas participaron en la reunión.

En la primera entrega de capos, realizada el 27 de febrero de 2025, fueron enviados a Estados Unidos 29 líderes narcotraficantes, entre ellos Rafael Caro Quintero; Miguel Ángel Treviño, El Z-40; Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, y Antonio Oseguera Cervantes, Tony Montana.

METERÁN ACELERADOR A EXTRADICIÓN DE CAPOS

Con el objetivo de poner fin a la crisis del fentanilo, México y Estados Unidos pactaron acelerar las extradiciones de capos y objetivos prioritarios que pertenezcan a una organización criminal transnacional.

El acuerdo se alcanzó durante la Tercera Reunión del Grupo de Implementación de Seguridad Estados Unidos-México, realizada el viernes, en Washington DC.

Ello se logrará “interrumpiendo las redes de financiamiento ilícito que permiten tanto el crimen organizado como el terrorismo”, puntualizaron en un comunicado emitido ayer por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Priorizaron también la intensificación de los “esfuerzos para detener el tráfico de armas a través de la frontera”.

La dependencia a cargo de Marco Rubio refirió que durante la mesa de trabajo en la que participaron representantes de México y de seis agencias estadunidenses evaluaron directrices para “impulsar resultados inmediatos e impactantes en la cooperación en seguridad”.

Además, resaltó que previo a “importantes eventos deportivos”, como sería el Mundial de Futbol 2026, pactaron dos iniciativas clave para combatir los drones ilícitos que los cárteles de la droga usan en sus ataques.

También destacó la colaboración que condujo a la captura del exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding, uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI y quien enfrentará la justicia estadunidense por cargos de tráfico masivo de cocaína y asesinato.

Estos logros concretos destacan los resultados de nuestra estrecha cooperación bilateral”, señaló.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, indicó que el exatleta se entregó en la embajada de EU en México, justo el día en que el director del FBI, Kash Patel, estaba en la CDMX para una visita que no fue hecha pública.

El embajador estadunidense, Ron Johnson, confirmó la versión de la entrega, mientras que la fiscal general de EU, Pam Bondi, agradeció a las autoridades mexicanas “su apoyo” en el caso.

Desde noviembre pasado se ofrecían 15 millones de dólares por información que llevara a la captura de Wedding, quien compitió en snowboarding en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, en Salt Lake City.

Y el miércoles pasado, el gobierno de México envió a EU la tercera cuota de capos, incluyendo a una mujer: María del Rosario Navarro Sánchez, alias La Chayo, integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación.

También iba José Gerardo Álvarez, El Indio, de Los Beltrán Leyva, Pedro Inzunza Noriega, El Señor de la Silla, y Hernán Geovani Ojeda, El Inge, quienes fueron capturados recientemente.

Fue el 27 de febrero pasado cuando se realizó la primera entrega de capos, 26 en ese momento, incluidos Rafael Caro Quintero; Miguel Ángel Treviño, El Z-40; Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, y Antonio Oseguera Cervantes, Tony Montana.

La segunda ocurrió en agosto de 2025, también 26 reos. Entre ellos, Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis y cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, cabeza del CJNG; Servando Gómez Martínez (La Tuta), quien fue jefe de La Familia Michoacana, así El Chavo Félix, yerno de El Mayo Zambada.

De las 37 personas enviadas esta semana, García Harfuch indicó que “la acción se ejecutó bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional. Mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum puntualizó que la entrega de los narcotraficantes no fue solicitada por el presidente Donald Trump en la llamada que tuvo con él en días previos.

Es una decisión de conveniencia para México, es importante para el país en términos de seguridad nacional”, dijo en su conferencia matutina.

RUMBO AL MUNDIAL: Ambas naciones acordaron previo a “importantes eventos deportivos” dos iniciativas clave para combatir los drones ilícitos que los cárteles del narcotráfico usan en sus ataques.

PENTÁGONO ADVIERTE EMBESTIDA UNILATERAL

El Pentágono declaró en su nueva Estrategia de Seguridad Nacional 2026 que combatirá unilateralmente al narcoterrorismo en el hemisferio donde los gobiernos fallen en hacerlo por sí mismos.

Canadá y México desempeñan papeles importantes en la defensa hemisférica, con el Departamento de Guerra y otras agencias estadunidenses para evitar que extranjeros ilegales y narcoterroristas lleguen a las fronteras de Estados Unidos”, dice el documento de estrategia de 24 páginas.

Dice que ambos países son clave para asegurar las fronteras estadunidenses. “La seguridad fronteriza es seguridad nacional. Por lo tanto, el Departamento de Guerra priorizará esfuerzos para sellar nuestras fronteras, repeler formas de invasión y deportar a extranjeros ilegales en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)”.

Pero para ambos países vecinos y el resto de las naciones en el hemisferio, advirtió que actuará por su cuenta si los gobiernos fallan en combatir el narcoterrorismo.

Mientras el departamento trabaja para asegurar las fronteras de Estados Unidos, reconocemos que las amenazas a esas fronteras también deben abordarse más profundamente en el hemisferio. Por lo tanto, ayudaremos a desarrollar la capacidad de nuestros socios para degradar a las organizaciones narcoterroristas en todo el continente americano y apoyarlas mientras lo hacen”, dice la estrategia.

Pero “al mismo tiempo mantenemos nuestra capacidad de tomar medidas decisivas de manera unilateral. Si nuestros socios no pueden o quieren hacer su parte, entonces estaremos preparados para actuar con decisión por nuestra cuenta”, advierte.

La nueva estrategia del Pentágono también reconoce como áreas de seguridad nacional estadunidense al Golfo de México, el canal de Panamá y a Groenlandia.

