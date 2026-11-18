La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que en la reunión que tuvo este martes con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, se propuso una reunión con autoridades migratorias de Guatemala, Honduras y El Salvador para atender las caravanas migrantes que vienen a México.

“Porque México siempre está en medio del flujo emigratorio que viene del sur hacia el norte. Sí se planteó, pero este sí se habló de que podría haber una reunión con las autoridades migratorias para ver los temas”, señaló.

Al dirigir la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de Gobernación explicó que el gobierno federal tiene comunicación todos los días con dichos países.

“Se hace el diálogo porque siempre hay operativos, pero para decirles pues que ojalá hubiera atención a las caravanas que vienen hacia acá”, consideró.

Rosa Icela Rodríguez afirmó que hubo una buena respuesta por parte del diplomático estadounidense. La funcionaria federal dijo que en el encuentro se le comentó a Ronald Johnson que no ha llegado ninguna caravana migrante a la frontera, además de que en México ha dado empleo a migrantes.

“Sí se abordó el tema de las caravanas, igual que lo hicimos públicamente, también respondimos lo mismo que efectivamente llegan hermanos de otros países, pero que no ha llegado ninguna caravana de las 24 que han sido en esta administración, ninguna caravana ha llegado a la frontera norte”, sostuvo.

Rosa Icela Rodríguez aseguró que tuvieron una reunión cordial, además de que revisaron los avances en la cooperación bilateral para gestionar los flujos migratorios y que trataron las repatriaciones de connacionales.

Van 328 mil repatriados de EU a México

La secretaria de Gobernación informó que de enero de 2025 al 16 de noviembre de 2026 han sido repatriados de Estados Unidos a México 328 mil 161 personas. Detalló que 179 mil 219 repatriaciones fueron por vía terrestre y 148 mil 492 por vía aérea.

La funcionaria federal presentó una gráfica donde se expuso que, durante 2026 se ha aumentado el número de aeropuertos donde se realiza la recepción de los vuelos que contempla Tulum, Mérida, Huatulco, Morelia, Campeche, San Luis Potosí y AIFA.

También se observó la reducción de la capacidad de alojamiento de los centros de atención a 200 personas y se cerraron los Centros de Mexicali, Reynosa y San Luis Río Colorado. Mientras que los centros ubicados en El Carmen, Nuevo León, y el de Nuevo Laredo, Tamaulipas, fueron reubicados a Villahermosa, Tabasco, y a Tapachula, Chiapas, respectivamente, para recibir los vuelos de repatriación de Estados Unidos.

"Los recibimos cada vez menos en la frontera norte, son muy pocos, en el transcurso de los días no llegan a veces ni a 100; casi todos vienen en vuelos, llegan a aeropuertos y nosotros ahí en los distintos aeropuertos les estamos prestando diferentes servicios sobre todo lo que se refiere a que puedan retornar del aeropuerto a sus entidad de origen para que puedan retornar a sus familias hacia sus familias", explicó.