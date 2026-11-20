Cuatro hombres fueron detenidos durante dos operativos de seguridad realizados por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, en los que también se aseguraron presuntas sustancias ilícitas, armas de fuego, municiones y diversos objetos.

La primera intervención ocurrió sobre el Anillo Periférico Ecológico, a la altura de la colonia El Encinar, en el municipio de Cuautlancingo, donde efectivos navales realizaban recorridos de vigilancia.

En ese punto fue detenido un hombre que llevaba 36 dosis de una sustancia con características del cristal, 22 envoltorios de presunta cocaína, 15 dosis de una sustancia similar a la droga conocida como piedra y ocho porciones de aparente heroína.

Durante la revisión también fueron localizados aproximadamente 500 gramos de hierba seca, presumiblemente marihuana, siete cartuchos y 450 pesos en efectivo.

En una segunda intervención, desarrollada sobre la calle 5 de Febrero, en la junta auxiliar de Villa Lázaro Cárdenas, municipio de Venustiano Carranza, elementos de la Armada de México y policías estatales capturaron a otros tres hombres.

A los detenidos les aseguraron un arma larga con un cargador abastecido con 23 cartuchos, una pistola, tres radios de comunicación, un cuchillo con empuñadura de plástico y un vehículo que, tras consultar sus antecedentes, no presentó reporte de robo.

Las cuatro personas fueron trasladadas y puestas a disposición de las autoridades ministeriales, junto con las armas, presuntas drogas y demás indicios decomisados.

De acuerdo con la naturaleza de los hechos, los casos quedaron en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Fiscalía General de la República (FGR), instancias encargadas de integrar las carpetas de investigación y establecer la situación jurídica de los implicados.

La institución naval informó que ambas intervenciones forman parte de las acciones coordinadas con autoridades estatales para combatir posibles actividades delictivas y reforzar la seguridad en territorio poblano.