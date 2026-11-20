Una moneda llevaba una consigna contra Victoriano Huerta. Otra mostraba un sol con rostro humano y un volcán humeante. En Oaxaca, una pieza de oro exhibía el retrato de Benito Juárez. Durante la Revolución Mexicana, el dinero no solamente sirvió para realizar intercambios: también expresó las disputas políticas y las aspiraciones de quienes lo emitían.

Entre 1913 y 1916, distintas fuerzas revolucionarias y autoridades regionales recurrieron a la acuñación de monedas propias. La escasez de circulante, las dificultades económicas y la fragmentación del poder favorecieron la aparición de emisiones que hoy constituyen testimonios materiales del conflicto.

Estas piezas no formaron parte de un sistema monetario uniforme. Sus materiales, denominaciones, inscripciones y símbolos variaban según las circunstancias y las autoridades responsables de producirlas.

Las emisiones de Chihuahua, Durango, Guerrero y Oaxaca muestran la fragmentación monetaria durante la Revolución. Ilustraciones documentales y mapa de localización. Alexandro Medrano

Chihuahua: dinero en medio de la guerra

En Hidalgo del Parral, Chihuahua, se acuñaron monedas vinculadas con las fuerzas revolucionarias del norte. Entre ellas destaca el llamado peso de bolita, fechado en 1913.

Su nombre procede de una característica del diseño: un círculo superpuesto al numeral 1 de su denominación. Ese detalle permite distinguir la pieza y muestra la singularidad de algunas acuñaciones realizadas durante el conflicto.

La moneda también refleja las dificultades que enfrentaban las fuerzas revolucionarias para disponer de dinero y mantener las actividades económicas en los territorios bajo su influencia.

El peso de bolita, acuñado en Hidalgo del Parral en 1913, recibió su nombre por el círculo superpuesto al numeral de su denominación. Ilustración documental. Alexandro Medrano

Durango: una consigna que circulaba como dinero

En Cuencamé, Durango, apareció en 1914 una moneda de un peso que incorporaba una expresión política extraordinariamente directa: «Muera Huerta».

La consigna estaba dirigida contra Victoriano Huerta, cuyo gobierno era combatido por las fuerzas constitucionalistas.

A diferencia de los mensajes difundidos mediante proclamas o publicaciones, esta expresión quedó grabada en una pieza destinada a circular durante las transacciones cotidianas.

La emisión se atribuye a los generales Calixto Contreras y Severino Ceniceros, por orden de Francisco Villa. Su existencia muestra hasta qué punto la propaganda política podía incorporarse a los objetos de uso común.

La moneda de un peso acuñada en Cuencamé, Durango, en 1914, incorporó una consigna contra Victoriano Huerta. Ilustración documental de ambas caras. Alexandro Medrano

Guerrero: los ideales revolucionarios grabados en metal

Las fuerzas zapatistas también recurrieron a emisiones monetarias propias. Una de las piezas más representativas fue la moneda Suriana de dos pesos, fechada en 1915.

Su iconografía reúne un sol con rostro humano, montañas y un volcán humeante. La inscripción «Reforma, Libertad, Justicia y Ley» vincula la pieza con el ideario revolucionario del sur del país.

Estos elementos permiten reconocer una dimensión distinta del dinero: además de expresar un valor económico, podía comunicar los principios políticos de un movimiento.

La moneda Suriana de 1915 reúne un sol con rostro humano, montañas, un volcán humeante y la consigna Reforma, Libertad, Justicia y Ley. Ilustración documental. Alexandro Medrano

Oaxaca: la soberanía también se acuñaba

En 1916, el gobierno soberanista de Oaxaca emitió una moneda de 60 pesos oro con el retrato de Benito Juárez.

La pieza surgió en un contexto de confrontación entre las autoridades soberanistas del estado y el constitucionalismo encabezado por Venustiano Carranza.

Además del retrato de Juárez, la moneda incorporó símbolos asociados con la justicia, la ley y la libertad.

Su emisión ilustra cómo la capacidad de acuñar dinero también podía representar una afirmación de autoridad política. La moneda no solamente tenía una denominación y un contenido metálico: expresaba la legitimidad que reclamaba el gobierno emisor.

Ilustración de ambas caras de una moneda de 60 pesos oro de Oaxaca de 1916, con el retrato de Benito Juárez y un reverso con balanza, espada, pergamino y gorro frigio. Alexandro Medrano

El mismo peso, pero con menos plata

Las transformaciones monetarias continuaron cuando el gobierno federal modificó las características del peso de plata.

El encarecimiento internacional del metal, relacionado con las condiciones económicas de la Primera Guerra Mundial, hizo necesario revisar la composición de algunas monedas.

La especificación federal de 1918 estableció un peso con 18.125 gramos de masa total y ley de plata .800, equivalente a 14.50 gramos de plata fina.

Posteriormente, la reforma monetaria de 1919 dio lugar a una moneda que comenzó a acuñarse en 1920, con una masa de 16⅔ gramos y ley .720, equivalente a 12 gramos de plata fina.

La diferencia entre ambas fue de 2.50 gramos de plata pura por moneda, una reducción del 17.24%.

Aunque las dos conservaban la denominación de un peso, su contenido de metal precioso era distinto. Esta comparación permite observar cómo las decisiones monetarias respondieron también a las condiciones económicas internacionales.

El contenido legal de plata fina del peso federal pasó de 14.50 gramos en 1918 a 12 gramos en 1920: una reducción calculada del 17.24%. Ilustraciones documentales. Alexandro Medrano

Pequeños objetos, grandes testimonios

Las monedas revolucionarias conservan una parte de la historia que no siempre aparece en los grandes relatos militares y políticos.

En sus superficies quedaron registrados nombres de localidades, consignas, símbolos, retratos y decisiones económicas. Cada pieza ofrece información sobre las circunstancias en que fue producida y las autoridades que intervinieron en su emisión.

Más de un siglo después, estas monedas permiten reconstruir otra dimensión de la Revolución Mexicana: una historia que también quedó grabada en el dinero que circuló durante aquellos años.