La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio inicio oficial al desfile cívico-militar del 20 de noviembre, un evento que conmemora el 116 aniversario de la Revolución Mexicana. La ceremonia arrancó esta mañana en el emblemático Zócalo de la Ciudad de México.

La mandataria mexicana preside el evento tras haber regresado la noche de ayer de su gira de trabajo por China. En dicho país, Sheinbaum Pardo tuvo una destacada participación en la cumbre de la APEC.

Durante su visita internacional, la presidenta sostuvo diversas reuniones bilaterales clave para el país. Entre las más relevantes destacó el encuentro con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

Acompañada por su esposo Jesús María Tarriba y flanqueada por los titulares de la Defensa, el general Ricardo Trevilla Trejo, y de la Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, la mandataria se dirigió de Palacio Nacional a la plancha del Zócalo capitalino, donde se llevaron a cabo los honores a la Bandera y posteriormente realizó el pase de revista a las tropas que desfilarán.

Para la edición 2026 del desfile participan 2 mil 911 integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, 486 caballos, 14 aeronaves, 100 charros civiles, 69 vehículos, 16 vehículos antiguos, 6 motocicletas y representaciones históricas de la Revolución y el 60 aniversario del Plan DN-III-E.

Integrantes del gabinete presentes en el Zócalo

En el templete principal, la titular del Ejecutivo está acompañada por figuras centrales de su gobierno y autoridades locales. Entre los funcionarios destacados que presencian el inicio del desfile se encuentran:

Clara Brugada , jefa de Gobierno de la CDMX.

Ernestina Godoy , titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

, titular de la Fiscalía General de la República (FGR). Hugo Aguilar , ministro presidente de la Corte.

, ministro presidente de la Corte. Zoé Robledo , director general del IMSS.

, director general del IMSS. Martí Batres , director del ISSSTE.

, director del ISSSTE. Iván Escalante, titular de la Profeco.

Ruta del desfile del 20 de noviembre

Los diversos contingentes que participan en el desfile cívico-militar del 20 de noviembre se concentraron en el Zócalo de la Ciudad de México, el punto de partida. La ruta completa que siguen es:

Plaza de la Constitución (Punto de partida).

Calle 5 de Mayo.

Eje Central Lázaro Cárdenas .

Avenida Juárez .

Un tramo de Paseo de la Reforma .

Avenida de la República .

Monumento a la Revolución (Punto de conclusión).

EN VIVO: Transmisión del desfile del 20 de noviembre