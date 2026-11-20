Debajo de los jardines, plazas y andadores del Parque del Agua corre una red de aproximadamente seis kilómetros de colectores pluviales subterráneos. Es la parte que los visitantes no verán, pero también la que define a este complejo de cerca de 80 hectáreas en Guadalupe, Nuevo León: un sistema diseñado para aprovechar hasta 400 millones de litros de agua de lluvia al año.

El parque, ubicado en una zona que conecta con el río La Silla y el entorno del Estadio Monterrey, concluyó su construcción y se prepara para inaugurar su segunda etapa. Impulsado por la administración del gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda, es uno de los proyectos de recuperación de espacio público de mayor dimensión en el estado e integra áreas del entorno de La Pastora y del río La Silla.

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¿Cómo funciona el sistema de agua del Parque del Agua?

Los colectores captan y conducen el agua de lluvia hacia un sistema de cisternas, lagos y humedales. Equipos de bombeo y transferencia permiten almacenarla, regularla y recircularla. La infraestructura fue diseñada para alcanzar un aprovechamiento potencial de hasta 400 millones de litros de agua pluvial al año, con el objetivo de reducir el consumo de agua necesario para mantener las áreas verdes.

Los lagos tampoco son solo decorativos. Funcionan como ecosistemas vivos en los que la vegetación y distintos organismos contribuyen al equilibrio ambiental y a los procesos naturales que favorecen la calidad del agua.

La prueba más visible está en el jardín japonés, hogar de peces koi, donde ya se ha observado actividad reproductiva y el nacimiento de nuevos ejemplares: una señal de que ese cuerpo de agua funciona como hábitat para la vida acuática.

La Serpiente, estructura techada de 530 metros, recorre el Parque del Agua en Guadalupe, Nuevo León.

La Serpiente: 530 metros de sombra

El recorrido principal está marcado por La Serpiente, una estructura techada de 530 metros de longitud que, de acuerdo con el Gobierno del Estado, es la más extensa de su tipo dentro de un parque urbano. Su cubierta reproduce la figura de una serpiente y alberga un corredor con 42 locales de alimentos, bebidas y otros productos.

Su diseño favorece la circulación del aire, con una reducción estimada de hasta cuatro o cinco grados centígrados respecto de la temperatura ambiente durante las temporadas de calor.

La estructura conecta con un mirador público de 12 metros de altura y 110 escalones, con vistas panorámicas del Cerro de la Silla, el Estadio Monterrey y distintos puntos del área metropolitana.

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¿Qué hay para niñas, niños y familias?

El complejo cuenta con seis zonas infantiles, con juegos y superficies acolchadas, y capacidad para recibir hasta 500 niñas y niños al mismo tiempo. A ellas se suman el Sky Park para patinaje, canchas de básquetbol y fútbol, ciclovías, vitapista y áreas para mascotas.

El parque también tiene fuentes interactivas y ornamentales. Algunas ofrecen espectáculos de agua, luz y música; las que están en los lagos, además, ayudan a oxigenar los cuerpos de agua.

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Un anfiteatro para cuatro mil personas

La oferta cultural tiene como eje un anfiteatro con capacidad para cuatro mil personas sentadas, equipado para conciertos, espectáculos artísticos y eventos de gran formato. Se complementa con un foro para actividades culturales y recreativas y un salón de eventos.

A través del Puente Capullos , un acceso peatonal conecta el parque con el Distrito Infantil y otras instalaciones públicas del entorno.

¿Cuándo abre y cómo llegar?

Con su construcción concluida, el Parque del Agua reúne ingeniería hidráulica, recuperación ambiental, arquitectura y equipamiento recreativo en una superficie de escala metropolitana, un espacio pensado para que las siguientes generaciones tengan más acceso a la naturaleza, la cultura y la recreación.

PARQUE DEL AGUA

AV. Eloy Cavazos 47. Guadalupe, Nuevo León.

Horario: lunes a domingo de 6:00 a. m. a 10:00 p. m.