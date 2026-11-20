La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR) trasladaron vía aérea a la Ciudad de México a seis presuntos integrantes de una organización criminal detenidos en Sinaloa, entre ellos Jesús Miguel Jiménez Avendaño, alias “El Chendo”, e Irving Eduardo Avendaño Zazueta, conocido como “El Pagador”, señalados como mandos de las Fuerzas Especiales Avendaño, grupo vinculado con la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

El traslado se efectuó a bordo de una aeronave de la Armada de México, bajo un dispositivo especial de seguridad, para poner a los detenidos a disposición de las autoridades federales y continuar las investigaciones correspondientes.

Las capturas se realizaron el 19 de noviembre de 2026, durante un operativo desplegado en Mazate de los López, municipio de Mocorito, donde participaron elementos de la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la FGR.

Sin embargo, detrás de estas detenciones existe un antecedente judicial que exhibe inconsistencias en la verificación de domicilios y en el seguimiento de cuatro imputados que habían recuperado su libertad después de ser capturados con armas de alto poder.

El 10 de agosto de 2025, durante un operativo realizado sobre la carretera Los Mochis-Culiacán, a la altura del kilómetro 201, en las inmediaciones de la colonia Loma Dorada, fueron detenidos Jesús Miguel Jiménez Avendaño, Jayson Ariel Tapia Cárdenas, José Antonio García Rodríguez y José Luciano Vizcarra Cervantes.

Durante aquella intervención, las autoridades aseguraron un fusil AK-47, calibre 7.62 x 39 milímetros; tres rifles M4, calibre 5.56 milímetros; un aditamento lanzagranadas, ocho cargadores abastecidos y 54 cartuchos útiles.

También decomisaron dos vehículos Mercedes-Benz y un paquete envuelto con cinta canela que contenía una sustancia sólida con características similares a la cocaína.

Pese a la naturaleza del armamento asegurado, los cuatro detenidos recuperaron su libertad el 20 de septiembre de 2025, luego de que el Juzgado Quinto de Distrito, con sede en Los Mochis, concediera la suspensión provisional 640/2025-5B.

La resolución permitió dejar sin efecto la prisión preventiva oficiosa, mediante una garantía económica de 10 mil pesos y el cumplimiento de diversas condiciones, entre ellas proporcionar un comprobante de domicilio y un número telefónico para mantenerse localizables durante el proceso.

En ese momento, los imputados habían acreditado arraigo domiciliario, elemento considerado para modificar la medida cautelar.

No obstante, durante la investigación complementaria, las autoridades federales detectaron inconsistencias que pusieron en duda la información proporcionada.

Al acudir a verificar los domicilios registrados, los investigadores no localizaron a ninguno de los cuatro procesados. Incluso, los habitantes de los inmuebles aseguraron que no los conocían.

Esta situación abrió interrogantes sobre los mecanismos utilizados para comprobar el arraigo de los detenidos y el seguimiento de las condiciones impuestas para enfrentar su proceso penal en libertad.

A las inconsistencias se agregó otro elemento: los análisis químicos practicados a la sustancia asegurada durante el operativo de agosto de 2025 arrojaron resultados negativos para narcóticos.

De acuerdo con la información del expediente, la falta de pruebas presuntivas al momento del aseguramiento constituye una de las dificultades recurrentes en investigaciones relacionadas con detenciones en flagrancia.

Sin embargo, el resultado negativo de los análisis de drogas no resuelve por sí mismo la situación jurídica relacionada con las armas largas, los cargadores y las municiones decomisadas.

La nueva captura de Jesús Miguel Jiménez Avendaño vuelve a colocar bajo atención el proceso judicial de 2025, particularmente por las inconsistencias detectadas en los domicilios proporcionados para obtener su libertad y las condiciones bajo las cuales se modificó la prisión preventiva.

Las autoridades federales deberán determinar las responsabilidades correspondientes dentro de las investigaciones abiertas contra los detenidos, mientras que las circunstancias de su anterior liberación constituyen un antecedente relevante para el seguimiento del caso.