El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, afirmó que los cárteles tienen influencia en el movimiento de caravanas migrantes que avanzan por territorio mexicano hacia la frontera estadounidense.

Durante una audiencia ante un comité de la Cámara de Representantes, dedicada a analizar las amenazas globales a la seguridad nacional 25 años después de los atentados del 11 de septiembre, Mullin se refirió a la caravana que desde hace varios días se desplaza por México con destino a Estados Unidos.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que los grupos criminales aprovechen los cambios en el Congreso y un eventual relajamiento de los controles fronterizos para facilitar el ingreso de migrantes, el secretario reconoció que los cárteles tienen influencia en estas movilizaciones.

A cualquiera que esté pensando en unirse a una de estas caravanas y permitir que los cárteles le extorsionen dinero está malgastando su dinero. No va a suceder. Nadie entrará en Estados Unidos”, declaró.

Mullin sostuvo que, durante la administración anterior, las organizaciones criminales transformaron el tráfico de personas en un negocio multimillonario. También acusó a estos grupos de aprovecharse de migrantes en situación vulnerable mediante promesas que, aseguró, no pueden cumplir.

Bajo la administración del presidente Trump no se les permitirá entrar a Estados Unidos. Nuestra frontera es segura y seguirá siéndolo”, afirmó.

Cooperación con México y advertencias a los migrantes

El titular de Seguridad Nacional aseguró que Washington mantiene una buena coordinación con México y que las autoridades de ese país tienen conocimiento de que los integrantes de las caravanas no conseguirán llegar a la frontera estadounidense.

Insistió en que los controles fronterizos permanecen cerrados y reiteró que quienes entreguen dinero a los cárteles con la expectativa de ingresar a Estados Unidos perderán sus recursos.

Sus declaraciones se producen mientras un grupo de migrantes continúa su recorrido por México en dirección a territorio estadounidense.

Mullin asegura que desconocía las acusaciones contra Jensen Huang

Durante sus declaraciones, el secretario también abordó el caso del exdirector ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, quien habría mantenido una relación sentimental con una mujer señalada presuntamente como agente del Gobierno chino.

Mullin aseguró que no había recibido información previa sobre esas acusaciones y que tuvo conocimiento de ellas hasta que se hicieron públicas. Según explicó, los datos de inteligencia relacionados con el caso se estaban manejando fuera de su departamento.

El funcionario señaló que, de haber existido una amenaza directa contra la seguridad nacional estadounidense, habría participado personalmente en el asunto.

“Si hubiera sido una amenaza directa a la patria, yo habría estado directamente involucrado en ello”, declaró.