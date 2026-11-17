Una caravana integrada por 781 migrantes de Honduras y El Salvador permanece en Mapastepec, Chiapas, donde recibe acompañamiento del Instituto Nacional de Migración (INM), informó la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez.

La funcionaria explicó que el gobierno federal mantiene contacto directo con las personas migrantes para brindarles orientación, atención individual y alternativas como el retorno voluntario a sus países de origen o la regularización de su situación migratoria.

Durante su declaración, Rodríguez Velazquez señaló que una de las estrategias de las autoridades consiste en informarles que no existen posibilidades de continuar su recorrido hacia Estados Unidos.

Una de las acciones que hacemos como el Instituto Nacional de Migración es persuadirlos, convencerlos, darles la información de que no hay posibilidades de pasar hacia los Estados Unidos”, expresó.

La titular de Gobernación también indicó que México ha recibido 24 caravanas migrantes procedentes de Centroamérica y aseguró que ninguna ha conseguido llegar a la frontera norte del país.

En ese sentido, destacó que las autoridades federales mantienen las labores de acompañamiento y convencimiento para que las personas que integran estos contingentes consideren las opciones ofrecidas por el gobierno mexicano y desistan de continuar su trayecto hacia territorio estadounidense.