México y Estados Unidos acuerdan reforzar la cooperación en seguridad tras cumbre en Washington

El 23 de enero se llevó a cabo en la sede del Departamento de Estado de Estados Unidos, en Washington D.C., la tercera reunión del Grupo de Implementación en Seguridad (GIS) entre México y Estados Unidos. El encuentro tuvo como propósito dar seguimiento al trabajo conjunto en materia de seguridad, dentro del marco del Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, sustentado en cuatro principios: respeto a la soberanía e integridad territorial, confianza y respeto mutuos, responsabilidad compartida y diferenciada, y cooperación sin subordinación.

Durante la sesión, ambas delegaciones destacaron los logros alcanzados desde la instalación del GIS en septiembre de 2025. Se resaltaron los progresos en el intercambio de información aduanera, el entendimiento de las amenazas globales relacionadas con sistemas no tripulados y los resultados obtenidos en materia de cooperación judicial.

Los representantes coincidieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos de colaboración para enfrentar retos comunes en seguridad, subrayando que las acciones conjuntas han permitido mejorar la capacidad de respuesta frente a fenómenos transnacionales.

Nuevos acuerdos de cooperación

En el encuentro se acordó ampliar el intercambio de información sobre acciones de seguridad implementadas en Estados Unidos y aumentar la colaboración en casos prioritarios de México. También se decidió continuar y reforzar las medidas contra el tráfico de armas, considerado uno de los principales desafíos en la relación bilateral.

Se destacó la importancia de que los esfuerzos se traduzcan en resultados concretos contra la impunidad. En este sentido, la delegación estadounidense reconoció y agradeció al Gobierno de México por el reciente traslado de criminales de alto impacto a su país, realizado bajo mecanismos de colaboración y dentro de los marcos legales de cada nación.

Visita al Centro de Operaciones de Tecnologías No Tripuladas

Como parte del viaje de trabajo, las delegaciones realizaron una visita al Centro de Operaciones de Tecnologías No Tripuladas (UTOC). En este espacio se compartieron experiencias sobre ejercicios de detección y mitigación de drones, un tema que ambas partes consideran prioritario debido al uso creciente de estos sistemas en actividades ilícitas.

La representación de México estuvo encabezada por Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte de la SRE, acompañado por Jesús Antonio Lozada, subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial de la SSPC, y el embajador Esteban Moctezuma. También participaron Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública; oficiales de la SEDENA y la SEMAR, entre ellos Juvenal Cortés, Miguel Sanabria, Martín Santillán y Mario Falcón; además de Héctor Elizalde, titular de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, y Rafael Saucedo, director general de Asuntos Especiales y Modernización Fronteriza de la SRE.

Delegación estadounidense

Por parte del gobierno de Estados Unidos asistieron Katherine Dueholm, subsecretaria adjunta principal para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado; Simon Bland, subsecretario para Asuntos Internacionales del Departamento de Seguridad Interior; Eric McGuire, director senior del Consejo de Seguridad Doméstica; Hayden O’Byrne, subprocurador general adjunto en funciones del Departamento de Justicia; Ana Quintana-Lovett, asesora senior en la Oficina del Secretario de Estado; y Chris Landberg, funcionario senior de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley.

La tercera reunión del GIS reafirmó el compromiso de ambos países de mantener un diálogo constante y mecanismos de cooperación efectivos en materia de seguridad. La continuidad de estos encuentros busca consolidar una agenda bilateral que atienda los desafíos comunes y fortalezca la coordinación institucional en temas de frontera, tráfico de armas y combate a la impunidad.