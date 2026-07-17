México se encamina a una "invasión" de 20 millones de motocicletas

El volumen de motocicletas en circulación en México alcanzó los 11.9 millones de unidades, un volumen que por el momento representa la cuarta parte del parque vehicular nacional, pero el cual se espera mantenga un ritmo importante de crecimiento.

Evaristo García, CEO de Integrate Data Facts (IDF), dijo que la tasa de penetración de este tipo de transporte en el territorio nacional se ubica en 11 personas por cada motocicleta.

Sin embargo, hacia 2030, el porcentaje de motos podría alcanzar cerca de 34%, es decir, siete personas por cada unidad en circulación, debido a que éstas han dejado de ser un vehículo de lujo o entretenimiento para convertirse en una herramienta de trabajo.

Daniel Betanzos

Esto significa que el parque vehicular de motocicletas registrará un crecimiento de 69% en los próximos años, para alcanzar un volumen estimado de 20 millones de unidades al cierre de la presente década.

El ritmo de crecimiento está siendo incluso mayor en comparación con los segmentos de vehículos ligeros y de camiones pesados.

El especialista explicó que las motocicletas de calle representan 69% del total, mientras que las motonetas representan 13%, las unidades todoterreno tienen 7% del mercado, entre otras.

Con un crecimiento proyectado del 69%, la tasa de penetración mejorará de 11 a siete personas por cada moto, en un mercado diversificado con 118 marcas. Daniel_Betanzos

Muchas personas se han visto abrumadas porque entraron 30 marcas de vehículos chinos en los últimos diez años, bueno, las marcas de motocicletas, les dicen, ¡quítate que ahí te voy! Son 118 marcas de motocicletas en México”.

Dijo que la utilización de estas unidades está estrechamente vinculada con las actividades de logística y distribución de mercancías en la llamada última milla urbana.

En las motocicletas, se realiza principalmente el movimiento de insumos farmacéuticos, alimentos, sándwiches, pizzas, periódicos y refacciones desde los centros de almacenamiento, puntos de venta o de servicio hacia los consumidores finales.

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El aumento en las ventas y el uso de este tipo de unidades, pasó de concentrarse principalmente en centro de México, para extenderse hacia entidades federativas como Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas, Nuevo León y Sonora, adquiriendo una cobertura en el territorio nacional.

La motocicleta dejó de ser un vehículo de recreación para convertirse en el motor del autoempleo y el sustento familiar”, dijo.

El experto explicó que el parque vehicular de motocicletas tiene una edad promedio de 5.1 años, esto gracias a una renovación constante, la cual contrasta con los vehículos ligeros, cuyo promedio de antigüedad se sitúa en 16.2 años.

El experto dijo que Italika tiene más de 23% del mercado en México, seguida de Vento con 10%, Yamaha, BMW y Honda tienen 6% de participación, mientras que Bajaj tiene 5%, Suzuki 4%, Ducati 4%, Kawasaki 3%, entre otras.