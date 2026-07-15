Proponen que emplacamiento de scooters eléctricos cueste 355 pesos

El diputado local del PRD, Pablo Trejo, presentó una iniciativa de reforma al Código Fiscal de la Ciudad de México, durante la comisión permanente del Congreso capitalino, para que el gobierno cobre 355 pesos por el trámite de placa y tarjeta de circulación de los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (Vemepe).

La iniciativa que se turnó a la Comisión de Hacienda del Congreso local, también propone que el costo por reposición de tarjeta de circulació, cambio de propietario o domicilio sea de 140 pesos. Por el trámite de baja de vehículo 200 pesos y por otros servicios, 150 pesos.

En la argumentación escrita de la iniciativa de Trejo se expone que “la prestación de los servicios cuya regulación fiscal se propone podrá realizarse mediante la infraestructura administrativa, tecnológica y operativa actualmente disponible para la atención de los trámites de control vehicular y expedición de licencias”.

Foto: Camila Ayala | Cuartoscuro

Cabe recordar que, a partir de septiembre, este tipo de vehículos deberán estar emplacados; el secretario de movilidad, Héctor Ulises García Nieto, expresó recientemente que no habrá prórrogas al respecto.

También en la sesión de ayer de la Comisión Permanente, el morenista Miguel Ángel Macedo Escartín, propuso incluir en la Ley Movilidad un Distintivo de Movilidad Eléctrica, que será una calcomanía que la Secretaría de Movilidad (Semovi) colocará en todo vehículo eléctrico personal (VEP) y Vemepe.

La iniciativa también propone incluir el concepto de VEP, que será un vehículo no motorizado con manubrio, acelerador independiente con dos o más ruedas, equipado con un motor eléctrico, con velocidad máxima de 25 kilómetros por hora.