Última Hora Impreso de hoy

Proponen que emplacamiento de scooters eléctricos cueste 355 pesos

A partir de septiembre, este tipo de vehículos deberán estar emplacados y no habrá prórroga para el trámite

Por: Georgina Olson

CIUDAD DE MÉXICO, 12MARZO2025.- Las bicicletas y patines eléctricos serán reguladas en las reformas propuestas a la Ley de Movilidad y al Reglamento de Tránsito. Una vez aprobadas, las bicis eléctricas deberán cumplir con los siguientes requisitos: portar placas y tarjeta de circulación, usar casco, no circular por ciclovías ni por carriles confinados y no desplazarse sobre banquetas o zonas peatonales. Los patines eléctricos y scooters, seguirán siendo considerados vehículos no motorizados y deberán circular en ciclovías o en el carril derecho cuando no haya infraestructura ciclista. Esto con la finalidad de disminuir accidentes y cuidar el medio ambiente.FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM
Se propuso que por el trámite de baja de vehículo se cobre 200 pesos y por otros servicios, 150 Foto: Graciela López | Cuartoscuro 

El diputado local del PRD, Pablo Trejo, presentó una iniciativa de reforma al Código Fiscal de la Ciudad de México, durante la comisión permanente del Congreso capitalino, para que el gobierno cobre 355 pesos por el trámite de placa y tarjeta de circulación de los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (Vemepe).

La iniciativa que se turnó a la Comisión de Hacienda del Congreso local, también propone que el costo por reposición de tarjeta de circulació, cambio de propietario o domicilio sea de 140 pesos. Por el trámite de baja de vehículo 200 pesos y por otros servicios, 150 pesos.

En la argumentación escrita de la iniciativa de Trejo se expone que “la prestación de los servicios cuya regulación fiscal se propone podrá realizarse mediante la infraestructura administrativa, tecnológica y operativa actualmente disponible para la atención de los trámites de control vehicular y expedición de licencias”.

CIUDAD DE MÉXICO, 06MAYO2026.- A partir del 1 de septiembre de 2026, los vehículos eléctricos personales de mayor velocidad, como algunos scooters, deberán contar con placas y licencia para circular en la capital, como parte de las reformas al Reglamento de Tránsito y la Ley de Movilidad impulsadas por el Gobierno de la Ciudad de México para reforzar la seguridad vial. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM
Foto: Camila Ayala | Cuartoscuro

Cabe recordar que, a partir de septiembre, este tipo de vehículos deberán estar emplacados; el secretario de movilidad, Héctor Ulises García Nieto, expresó recientemente que no habrá prórrogas al respecto.

También en la sesión de ayer de la Comisión Permanente, el morenista Miguel Ángel Macedo Escartín, propuso incluir en la Ley Movilidad un Distintivo de Movilidad Eléctrica, que será una calcomanía que la Secretaría de Movilidad (Semovi) colocará en todo vehículo eléctrico personal (VEP) y Vemepe.

La iniciativa también propone incluir el concepto de VEP, que será un vehículo no motorizado con manubrio, acelerador independiente con dos o más ruedas, equipado con un motor eléctrico, con velocidad máxima de 25 kilómetros por hora.

Temas: