Doctrina Clayton: El plan de EU para asfixiar financieramente y espiar a cárteles sin orden judicial

Durante su comparecencia ante el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, Jay Clayton, nominado para liderar la Dirección Nacional de Inteligencia (ODNI), dejó en claro su estrategia para combatir al crimen organizado transnacional y las redes de fentanilo: elevar al máximo el espionaje digital y el estrangulamiento financiero al sur de su frontera.

Con una trayectoria marcada por el rastreo de fraudes y flujos ilícitos como exjefe de la SEC y fiscal federal en Nueva York, Clayton plantea una doctrina donde el oído electrónico y la inteligencia económica serán las armas principales de su gestión.

Sección 702 de FISA: Espionaje masivo sin orden judicial

El núcleo operativo de esta ofensiva tecnológica se apoya en un recurso legal que opera de manera unilateral: la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA). Durante la audiencia, Clayton defendió con vehemencia la renovación y el uso estratégico de esta herramienta, calificándola como “indispensable” para la seguridad nacional estadounidense.

Para los operadores y redes logísticas que actúan al sur de su frontera, la reactivación de esta doctrina permite a agencias como la NSA y la CIA interceptar de forma masiva correos electrónicos, chats de mensajería y llamadas de ciudadanos extranjeros fuera de Estados Unidos sin necesidad de una orden judicial previa.

La seguridad nacional y la seguridad económica son sinónimos. El verdadero campo de batalla ya no está en las aduanas físicas, sino en los servidores bancarios, las bases de datos fiscales y el desciframiento de las cadenas de bloques para congelar los recursos ilícitos antes de que entren al sistema financiero".

— Jay Clayton, nominado a dirigir la ODNI.

Al rastrear el flujo de precursores químicos desde Asia hacia los puertos de entrada, los algoritmos de Washington interceptarán de manera automática cualquier comunicación de intermediarios, transportistas o empresas de logística aduanera que interactúen con sospechosos de narcotráfico.La triple amenaza al sur de la frontera

El diagnóstico de Clayton sobre los factores de riesgo apunta a un ecosistema complejo. En su testimonio ante los senadores, el nominado fue tajante al señalar que la verdadera amenaza radica en la interacción de tres elementos:

Los cárteles de la droga.

Los mandos militares.

Los esquemas de negocios corporativos.

Esta combinación fue calificada por el funcionario como “sumamente peligrosa”. Bajo esta lectura, el aparato de espionaje estadounidense no solo buscará geolocalizar objetivos en zonas de conflicto, sino mapear las redes de “cuello blanco” e infraestructura comercial legítima que los cárteles utilizan como fachada para internar cargamentos al mercado.

El nuevo cerco digital y financiero

Fiel a su perfil financiero, Clayton busca trasladar el campo de batalla de las aduanas físicas a los servidores bancarios y bases de datos fiscales.

El plan de asfixia que pondrá en marcha se enfocará en:

Descifrar cadenas de bloques (blockchains): Para congelar recursos ilícitos en criptomonedas antes de que entren al sistema financiero formal.

Para congelar recursos ilícitos en criptomonedas antes de que entren al sistema financiero formal. Cruce de información satelital y aduanera: Para identificar el tráfico de combustibles y químicos declarados falsamente bajo fracciones arancelarias apócrifas.

La comparecencia de Clayton en el Senado ratifica que el ala más dura de la seguridad en Washington ha decidido sustituir los métodos tradicionales de contención por un cerco digital asfixiante sobre toda actividad sospechosa al sur de su frontera.