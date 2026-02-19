México participó en la 29ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de MIKTA

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, participó en la 29ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de MIKTA, el mecanismo de colaboración que integra a nuestro país, Indonesia, Corea, Turquía y Australia.

En su intervención, el canciller presentó diversas propuestas para fortalecer los lazos dentro de este grupo de países como el impulso a la cooperación económica, la promoción de inversiones, el intercambio tecnológico, cultural y académico, así como la ampliación de la cooperación internacional para el desarrollo.

Asimismo, destacó que la diversidad de los entornos políticos, económicos y sociales de los países miembros brinda una perspectiva amplia frente a los desafíos globales.

El encuentro fue presidido por el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Corea, Cho Hyun, en su calidad de presidente pro tempore de MIKTA, y contó con la participación de la ministra de Relaciones Exteriores de la Mancomunidad de Australia, Penny Wong, y de los viceministros de Relaciones Exteriores de Indonesia, Arief Havas Oegroseno, y de Turquía, Berris Ekinci.

De la Fuente reconoció al ministro Cho Hyun por los avances logrados durante la coordinación de Corea en MIKTA, y felicitó a la ministra australiana Penny Wong por asumir la presidencia pro tempore, expresando su confianza en que, bajo el liderazgo de Australia y con el apoyo de los demás miembros, el grupo seguirá consolidándose como un espacio donde la cooperación entre potencias intermedias marca la diferencia.

Durante el encuentro, se abordó la revitalización de MIKTA como una plataforma orientada a una cooperación más pragmática, capaz de generar resultados concretos y consolidar su papel como un puente entre países desarrollados y en desarrollo.

