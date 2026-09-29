México, con la mayor carga de alumnos por docente en secundaria

México registra 31 alumnos por cada docente en secundaria baja, la relación más alta entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de acuerdo con el Panorama de la Educación 2026, publicado este martes por el organismo.

Pero la presión sobre el personal docente no termina en la cantidad de estudiantes que corresponde a cada profesor. Los maestros mexicanos de secundaria imparten 988 horas de clase al año, mientras que el promedio de la OCDE es de 710 horas.

La diferencia es de 278 horas anuales, equivalente a casi 40% más tiempo de enseñanza frente a grupo que el promedio de los países de la organización.

El informe muestra así una combinación particular para México: una relación elevada de alumnos por docente y, al mismo tiempo, una cantidad de horas de enseñanza considerablemente superior a la media internacional.

México se encuentra además entre los pocos sistemas educativos de la OCDE donde los profesores de secundaria imparten más horas de clase que los docentes de primaria.

La relación entre alumnos y docentes no debe confundirse con el tamaño de los grupos. La OCDE explica que un profesor puede atender varios grupos a lo largo de su jornada, por lo que el indicador de estudiantes por docente y el número de alumnos que hay dentro de un aula miden fenómenos distintos.

De hecho, la edición 2026 reporta para México un tamaño promedio de 25 estudiantes por clase en secundaria baja, frente a una relación de 31 estudiantes por docente.

La diferencia refleja la manera en que cada sistema organiza sus recursos: las horas de enseñanza de los profesores, el tiempo de instrucción de los estudiantes y la asignación de docentes para actividades especializadas también determinan cuántos alumnos corresponden a cada profesor.

El contraste resulta particularmente visible frente a Corea, donde la OCDE reporta 14 alumnos por docente y un tamaño promedio de clase de 26 estudiantes. Es decir, con grupos de tamaño similar, la relación entre matrícula y personal docente es muy distinta.

El informe señala que estos indicadores deben leerse conjuntamente para entender cómo los sistemas educativos distribuyen sus recursos humanos.

En el caso mexicano, la fotografía que deja la OCDE es la de una secundaria en la que cada docente está asociado a un número elevado de estudiantes y, además, dedica muchas más horas a la enseñanza directa que el promedio de sus pares en los países de la organización.