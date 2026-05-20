"En México, el color de piel aún se utiliza como criterio de sospecha": ONU

México sigue enfrentando el desafío persistente de eliminar la discriminación estructural de los grupos afromexicanos, combatir la invisibilidad estadística, el acceso limitado a la justicia y a los servicios básicos, así como la vulnerabilidad ambiental y la subrepresentación en los espacios de toma de decisiones, afirmó Isabelle Mamadou, presidenta del grupo de trabajo de expertos sobre Afrodescendientes de la ONU, en una declaración al final de su visita oficial a nuestro país.

Acompañada de Catherine Namakla, expresó su preocupación por la falta de datos desagregados en sectores claves, lo que debilita la formulación de políticas efectivas y perpetúa las desigualdades que enfrenta este grupo de la sociedad.

El perfilamiento racial sigue siendo endémico en el país. El color de piel continúa utilizándose como criterio de sospecha en controles policiales y operativos migratorios, en estaciones de autobuses y aeropuertos. México aún no sabe cuántas personas afrodescendientes desaparecen, migran o acceden a la justicia”.

En este sentido, urgieron a lograr cambios estructurales fundamentales en cuanto a reformas legales y de políticas públicas que impulsen la justicia reparadora y medidas positivas, la reforma de los planes de estudio educativo, el establecimiento de una institución especializada y el fortalecimiento de los mecanismos existentes para responder eficazmente a las realidades de los afromexicanos.

En conferencia de prensa este día al concluir su visita de trabajo, las expertas señalaron que el histórico reconocimiento constitucional de México a los pueblos afromexicanos no puede quedarse solo en el papel, debe traducirse en medidas concretas, representación, memoria histórica y un cambio transformador.

Acogemos con satisfacción los avances logrados por México, incluidos la reforma constitucional, una mayor visibilidad estadística y las iniciativas destinadas a promover los derechos de los pueblos Afromexicanos.

Sin embargo, el reconocimiento sin implementación corre el riesgo de convertir un logro histórico en una promesa vacía, afianzando más la desigualdad en lugar de resolverla.”, aseveró la presidenta del grupo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Comentaron que, durante sus encuentros, los pueblos afromexicanos llamaron con insistencia a una nueva relación con el Estado, basada en una participación plena y efectiva, la justicia territorial y el desarrollo.

Las expertas subrayan que las políticas deben adoptar un enfoque diferenciado y antirracista, en lugar de tratar a los afromexicanos dentro de marcos institucionales diseñados para los Pueblos Indígenas, y deben elaborarse en estrecha consulta con aquellos afectados.

Las comunidades afromexicanas necesitan voluntad política sostenida, reformas estructurales y una participación significativa para que se garanticen sus derechos y saldar esta deuda histórica.”

El Grupo de Trabajo de la ONU presentará un informe completo sobre su visita al Consejo de Derechos Humanos en los meses de septiembre y octubre próximos.

Lady Racista 'la libra' en CDMX

Por Brenda Salas

Un juez de control autorizó este miércoles la ampliación por dos meses de la suspensión condicional del proceso contra Ximena Pichel, conocida como "Lady Racista". La decisión permite que Ximena continúe el proceso en libertad, pero mantiene la obligación de someterse a un programa social del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED) y prestar servicio social al estado.

La audiencia, celebrada en los Juzgados de Doctor Lavista, se llevó a cabo debido a que, según fuentes ministeriales, Pichel no había cumplido con las medidas cautelares y sanciones impuestas el año pasado, después de presuntamente haber discriminado a un policía de tránsito en la colonia Hipódromo Condesa de la Ciudad de México.

FGJ pedía prisión preventiva

La Fiscalía capitalina buscaba la revocación de la suspensión condicional del proceso y solicitaba la emisión de una orden de presentación forzosa o incluso prisión preventiva, argumentando que Ximena Pichel presuntamente no había asistido a las terapias y pláticas obligatorias contra la discriminación.

Ximena Pichel se presentó a los juzgados, aunque ingresó por la parte trasera, posiblemente para evitar a los medios de comunicación y una confrontación con el Colectivo Tonantzin, quien se encontraba afuera de las instalaciones lanzando consignas y exigiendo que "Lady Racista" regresara a su país.

Ofreció una disculpa

A su salida, Ximena Pichel ofreció una disculpa pública y habló sobre el proceso que está enfrentando.

Una disculpa, hicimos todo lo que se nos pidió y bueno otra vez ofrezco una disculpa a todos los que se pudieron haber sentido ofendido por mi parte les pido disculpas y nada más", dijo.

La verdad es que estoy tomando terapia psicológica para mi hijo y para mí que ha sido muy difícil pasar por todo esto, pero bueno nada, ya pasó, ya aprendimos y no me queda más que pedir una disculpa otra vez y nada más", concluyó.

jcp