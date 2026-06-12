Esto es lo que puedes ahorrar con un BYD

En un contexto en el que los gastos de movilidad ocupan una porción cada vez mayor del presupuesto familiar, BYD México refuerza su compromiso con los consumidores mexicanos mediante el desarrollo de herramientas que les permitan tomar decisiones más informadas, eficientes y accesibles al momento de adquirir un vehículo..

Con la finalidad de ofrecer mayor transparencia y ayudar a los usuarios a comprender el impacto que el consumo de combustible tiene en sus finanzas, la compañía presentó su Calculadora de Ahorro, una herramienta digital diseñada para estimar cuánto podrían ahorrar quienes decidan cambiar un vehículo de combustión interna por alguno de los modelos electrificados de la marca.

Actualmente, miles de familias mexicanas enfrentan gastos crecientes relacionados con gasolina, mantenimiento y operación de sus vehículos. Frente a este escenario, BYD busca ofrecer soluciones que no sólo incorporen tecnología de vanguardia, sino que también generen beneficios tangibles para la economía de los usuarios.

"En BYD entendemos que la decisión de compra de un vehículo no depende únicamente del precio de adquisición, sino también del costo total de propiedad. Por ello, buscamos acercar herramientas que permitan a los consumidores visualizar el ahorro que pueden obtener día a día gracias a tecnologías más eficientes", señaló Iván Flores, Director Comercial de BYD México.

BYD sigue siendo la opción preferida de híbridos enchufables.

Lo que ofrece la Calculadora de Ahorro

Por medio de la Calculadora de Ahorro, los usuarios pueden comparar los gastos asociados al uso de un vehículo convencional frente a los costos estimados de operación de distintos modelos BYD, considerando variables como el precio de la gasolina, el costo de la electricidad y los hábitos de conducción.

Gracias a su liderazgo tecnológico y al desarrollo de innovaciones propias como la reconocida Blade Battery y la plataforma DM-i, BYD ha logrado posicionarse como una de las marcas de movilidad de nueva energía más eficientes del mundo, permitiendo a los conductores recorrer más kilómetros con menores costos operativos.

La herramienta forma parte de la visión de la compañía para democratizar el acceso a las tecnologías de nueva energía, acercando alternativas que contribuyan tanto al cuidado del medio ambiente como al bienestar económico de las familias mexicanas.

Con más de 130,000 vehículos vendidos en México y una red de distribución en constante expansión, BYD sigue consolidándose como una de las opciones preferidas para quienes buscan innovación, rendimiento y ahorro en su movilidad diaria.

Los usuarios pueden consultar su potencial de ahorro a través de la Calculadora de Ahorro disponible en el sitio oficial de BYD México. Da clic aquí para conocer más.