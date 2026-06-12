Caso Rocha no se abordará en reunión de seguridad con EU: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no es parte de los temas que se abordarán en la reunión de seguridad que tendrán las autoridades mexicanas y de Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum Mateo Reyes

Desde Palacio Nacional, en su conferencia matutina, la Mandataria federal fue consultada sobre la posibilidad de que se toqué la solicitud y negativa de extradición del mandatario estatal a Estados Unidos, por presuntos nexos con el narcotráfico. Al respecto, la jefa del Ejecutivo indicó que el encuentro está enfocado exclusivamente en los compromisos establecidos en el acuerdo bilateral de seguridad alcanzado entre ambos países desde hace aproximadamente ocho meses.

Insistirán en las pruebas

“Vamos a insistir en el asunto de las pruebas, ya vamos a dar posteriormente más información sobre este tema, pero no se toca este tema, porque lo que se toca ahí es lo que está en la agenda del entendimiento que se tuvo hace cerca de 8 meses”, explicó.

Sin adelantar más detalles, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se dará más información sobre el caso de Rubén Rocha Moya.

Reunión bilateral México-EU hoy en CDMX

La Mandataria mexicana indicó que por parte del país participarán representantes de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad, la Defensa Nacional, Marina y la Guardia Nacional.

"Participan a nivel de subsecretarios en la reunión. Encabezará en el inicio Roberto y después ya se queda representación de la Fiscalía, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Defensa, Marina y Guardia Nacional", explicó.

La reunión bilateral de seguridad de alto nivel entre México y Estados Unidos se celebra este viernes en la Ciudad de México. El encuentro busca fijar la agenda de cooperación y generar resultados concretos tras el reciente contacto oficial entre ambas naciones.