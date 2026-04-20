Más de 44 mil universitarios de Michoacán reciben beca Gertrudis Bocanegra 

En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, más de 44 mil estudiantes de Educación Superior en la entidad comenzaron a recibir la Beca Gertrudis Bocanegra, apoyo económico destinado al transporte escolar, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Para la entrega correspondiente a los dos primeros bimestres de 2026 —enero-febrero y marzo-abril— se destinó una inversión social de 163 millones 610 mil 900 pesos. Cada beneficiario recibirá mil 900 pesos.

Mario Delgado explicó que la dispersión de recursos se realiza del 13 al 24 de abril, conforme al calendario oficial de pagos y de acuerdo con la primera letra del primer apellido de las y los estudiantes, como lo establece la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

El funcionario destacó que esta cifra representa el nivel más alto de atención en becas registrado en Michoacán, al beneficiar a decenas de miles de jóvenes universitarios con un respaldo que busca facilitar su traslado diario a los centros educativos.

Subrayó que los recursos se entregan de manera directa para reducir las barreras económicas que enfrentan las y los estudiantes, así como contribuir a su permanencia en las aulas.

“El compromiso del Gobierno de México es claro: que ninguna o ningún estudiante abandone sus estudios por falta de recursos. Por ello, seguimos fortaleciendo apoyos como este, que inciden directamente en la permanencia escolar”, expresó.

La Secretaría de Educación Pública indicó que la Beca Gertrudis Bocanegra forma parte de las acciones prioritarias del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para disminuir desigualdades y ampliar oportunidades para la juventud.

Finalmente, Delgado Carrillo reiteró que la SEP mantendrá el trabajo coordinado con autoridades estatales para fortalecer los programas de becas y garantizar el acceso, permanencia y conclusión de estudios superiores, en línea con los principios de la Nueva Escuela Mexicana.

JCS