¿Representó a Sheinbaum? Presidenta explica presencia de Salma Hayek en inauguración del Mundial

La participación de la actriz Salma Hayek en la inauguración del Mundial de la FIFA generó dudas sobre si la veracruzana fue designada para representar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el evento deportivo ante su ausencia en el Estadio Ciudad de México.

Sin embargo, fue la propia jefa del Ejecutivo federal la que aclaró la situación y descartó que haya elegido o designado personalmente a Salma Hayek como su representante, pero destacó que la actriz ha sido una gran embajadora de México en el mundo.

Salma Hayek durante la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el Estadio Ciudad de México. Cuartoscuro

Invitación a Salma Hayek, decisión de la FIFA

La presidenta explicó que la presencia de Salma Hayek en la inauguración de la Copa del Mundo organizada por México, Estados Unidos y Canadá, fue una decisión exclusiva de la FIFA y no una medida tomada por su administración.

"Es una decisión de la FIFA en un evento de la FIFA. No era una representación de los estados, de los gobiernos, fue una decisión de la FIFA de quién puede representar a los países", puntualizó Sheinbaum.

Gianni Infantino y Mikel Arriola durante la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el Estadio Ciudad de México. Cuartoscuro

El cariño de México por Salma Hayek

Tras aclarar el carácter no oficial de la representación de Salma en el evento, la presidenta destacó el cariño que México le tiene a la protagonista de Frida, quien -dijo- es una gran embajadora y representa bien al país.

"Es una gran embajadora y la apreciamos mucho. Todas y todos los mexicanos la queremos, en particular en ese evento, fue una representación de la FIFA. Es una decisión de la FIFA en un evento de la FIFA", comentó.

La actriz veracruzana apareció junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y al trofeo del Mundial en la inauguración en el Estadio Ciudad de México, en donde no hubo palabras oficiales debido a que cambió el protocolo debido a la ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien decidió regalar su boleto a una joven originaria de Veracruz, quien ganó el concurso de "dominadas" del balón.