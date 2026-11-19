México cuenta con apenas 438 investigadores por cada millón de habitantes, una cifra inferior a la de Chile, con 707; España, con más de 3 mil 600, y Corea del Sur, con más de 9 mil 400, advirtió el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí, al llamar a establecer una política de Estado que coloque a la ciencia, la educación superior y la innovación entre las prioridades nacionales.

Durante la entrega de las Cátedras Marcos Moshinsky 2026, el rector señaló que estos indicadores permiten dimensionar los desafíos que enfrenta el país para fortalecer su capacidad científica y tecnológica.

A este rezago se suma la posición de México en el Índice Mundial de Innovación 2026, en el que ocupa el lugar 65, por debajo de Chile, que se ubica en el 51; España, en el 28, y Corea del Sur, en el cuarto sitio.

Ante este panorama, Lomelí sostuvo que el país necesita preparar a más especialistas, incrementar la inversión en ciencia y tecnología y mejorar la infraestructura destinada a la investigación.

También planteó estrechar la relación entre universidades, instituciones públicas y sectores productivos, tanto en el ámbito nacional como internacional, para que los avances científicos tengan un impacto en el bienestar colectivo.

El rector consideró que desarrollar conocimiento propio es indispensable para que México pueda estudiar con mayor profundidad sus problemas, fortalecer su soberanía tecnológica y contribuir a las discusiones internacionales sobre desafíos como el acceso al agua, la transición energética y la protección de la salud pública.

Señaló que atender estos retos requiere colaboración entre distintas áreas del conocimiento, equipos capaces de sostener proyectos de largo plazo y vínculos con las comunidades involucradas.

En este contexto, Lomelí destacó la importancia de respaldar a jóvenes investigadores y garantizar condiciones de libertad académica y estabilidad para que sus proyectos puedan desarrollarse.

El rector también dijo que fortalecer la ciencia exige atender las barreras que enfrentan las mujeres y los grupos poco representados, mediante condiciones que favorezcan su incorporación y desarrollo profesional en la investigación.

Las Cátedras Marcos Moshinsky otorgan apoyos a jóvenes investigadores con trayectorias sobresalientes para desarrollar proyectos originales en el área físico-matemática.