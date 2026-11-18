El avance científico no garantiza el progreso de la humanidad. También ha servido al poder, la dominación, el control y la destrucción, advirtió María Marcela Terrazas, académica de la UNAM, al llamar a reivindicar las ciencias sociales, las humanidades y las artes frente al desarrollo acelerado de la inteligencia artificial.

Al hablar en representación de las personas galardonadas con el Premio Universidad Nacional 2026, Terrazas sostuvo que, aunque la ciencia ha mejorado las condiciones materiales de vida, sus beneficios no se distribuyen de manera equitativa y sus avances no necesariamente se traducen en progreso ético o social.

La doctora María Marcela Terrazas Especial

Planteó que el desarrollo científico debe acompañarse de una reflexión sobre sus objetivos, aplicaciones y consecuencias, una tarea en la que las humanidades y las ciencias sociales tienen un papel fundamental.

“En un momento como el actual, en donde la inteligencia artificial promete la ilusión de respuestas absolutas, inmediatas y sin esfuerzo, la universidad nos ofrece algo que suena casi radical, revolucionario: un espacio para converger, para cuestionar, para dudar de todo y para reivindicar nuestra humanidad”, expresó.

La académica defendió el valor de la historia, la filosofía y las artes para cuestionar las certezas, comprender las transformaciones sociales, denunciar injusticias e imaginar alternativas frente a los cambios tecnológicos.

En la misma ceremonia, Lilian Iraís Olvera Garza, representante de las personas reconocidas con la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, llamó a revisar los mecanismos de evaluación académica con perspectiva de género, a fin de reconocer que las trayectorias profesionales de las mujeres no siempre son lineales y que las responsabilidades de cuidado inciden en su desarrollo.

Por su parte, Javier de la Fuente Hernández, secretario general de la UNAM, señaló que la inteligencia artificial, la biotecnología, la crisis ambiental y las desigualdades plantean nuevos desafíos para la investigación, la enseñanza y la colaboración académica.

La ceremonia reconoció a integrantes de la comunidad universitaria con el Premio Universidad Nacional y la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2026.