UNAM utiliza nanopartículas de plata para tratar el cáncer de 'Ody' y mejorar su calidad de vida | VIDEO

Ody, una perrita mestiza de 14 años, se convirtió en una de las pacientes de un proyecto experimental impulsado por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que busca combatir distintos tipos de cáncer mediante el uso de nanopartículas de plata. Su caso destaca por la respuesta que ha presentado ante el tratamiento, luego de que los veterinarios le pronosticaron apenas uno o dos meses de vida.

Hace aproximadamente año y medio, a Ody le diagnosticaron una neoplasia en el hueso de la escápula, un tipo de cáncer considerado altamente agresivo. Tras recibir una segunda opinión médica que confirmó el padecimiento, sus veterinarios recomendaron amputarle la extremidad afectada; sin embargo, su dueño, Eduardo Cuevas, y su familia decidieron continuar con el seguimiento de la enfermedad.

La situación se complicó en pocos meses, cuando los estudios detectaron metástasis en los pulmones. Ante el avance del cáncer, el pronóstico era poco alentador y las consultas médicas se volvieron cada vez más frecuentes.

Fue durante una de esas visitas cuando Eduardo conoció, a través de una nota periodística, un estudio experimental que utilizaba nanopartículas de plata para tratar el cáncer en animales. La posibilidad de que el proyecto se desarrollara en la clínica veterinaria a la que acudía lo llevó a buscar que Ody fuera considerada como paciente.

Aunque inicialmente la perrita no cumplía con las condiciones para ingresar al protocolo, la médica veterinaria Norma Elvira Díaz Ramos, quien participa en el programa, decidió asumir el riesgo después de evaluar su estado de salud.

En el caso de Ody, los resultados han representado un cambio importante. Captura de imagen

Así comenzó el tratamiento

Así, en abril de 2026, Ody comenzó a recibir Argovit, una formulación de nanopartículas de plata desarrollada con participación del Centro de Nanociencias y Nanotecnología (CNyN) de la UNAM, en colaboración con las universidades autónomas de Baja California y de Guadalajara. Actualmente recibe la dosis más baja del tratamiento cada 24 horas.

La investigación está encabezada por Nina Bogdanchikova, investigadora del CNyN y responsable de la Red Internacional de Bionanotecnología con Impacto en Biomedicina, Alimentación y Bioseguridad, quien explica que las nanopartículas de plata tienen propiedades que podrían aprovecharse para combatir virus, bacterias, hongos y células cancerosas.

Uno de los principales desafíos de la nanomedicina es que muchas partículas de dimensiones inferiores a los 100 nanómetros pueden resultar tóxicas para el organismo. Frente a ello, el equipo desarrolló Argovit, una formulación que, de acuerdo con la investigadora, no presenta toxicidad ni efectos secundarios y puede ser hasta 200 veces más efectiva contra las neoplasias.

A diferencia de algunos tratamientos convencionales contra el cáncer, que también afectan células sanas, esta formulación busca actuar de manera selectiva sobre las células tumorales, evitando daños en otros órganos y efectos como la caída del pelo, explicó Bogdanchikova.

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¿Cuáles han sido los cambios en Ody?

En el caso de Ody, los resultados han representado un cambio importante. Hasta agosto de 2026, después de cuatro meses de tratamiento, los estudios y radiografías mostraban que la metástasis continuaba presente, pero que el avance de la enfermedad se había detenido.

La médica veterinaria Norma Díaz aclaró que el tratamiento no ha eliminado el cáncer, pero sí ha conseguido frenar su progresión y mejorar las condiciones de vida de la perrita, que incluso recuperó parte de su movilidad.

Ody forma parte de un grupo de ocho perros y gatos que participan en esta primera etapa experimental, cuyo objetivo es identificar en qué tipos de cáncer y estadios de la enfermedad funciona mejor la formulación, así como determinar las vías de administración más adecuadas. Los pacientes reciben seguimiento constante mediante análisis de sangre, radiografías y otros estudios para evaluar su evolución.

Aunque los resultados son preliminares, los responsables del proyecto han observado avances en los animales participantes. El siguiente paso será ampliar la muestra y completar los estudios en pequeñas especies antes de considerar futuras investigaciones en humanos, un proceso que requerirá más tiempo y recursos.

Para Eduardo Cuevas y su familia, la incorporación de Ody al protocolo significó una nueva oportunidad después de un diagnóstico que parecía no dejar alternativas.

Ya salimos a caminar de nuevo, está más activa. Le daban sólo dos meses de vida y nosotros estamos muy agradecidos porque la tenemos todavía y la consentimos mucho. Sigue en tratamiento y esperamos tenerla mucho tiempo más. Es increíble lo que hace la ciencia”, expresó.

Mientras continúa bajo observación médica, Ody se ha convertido en uno de los casos que permiten a los investigadores de la UNAM estudiar el potencial de la nanomedicina en el tratamiento del cáncer, una alternativa experimental que busca abrir nuevas posibilidades para pacientes veterinarios y, eventualmente, para la medicina humana.