México alcanzaría 99.99% de cobertura eléctrica en 2028; CFE invertirá 21 mil mdp

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) estima alcanzar una cobertura eléctrica de 99.99 por ciento en todo el país para 2028, mediante una inversión de 21 mil 377 millones de pesos y la ejecución de más de 45 mil obras de electrificación, informó el gobierno de México durante la presentación del Plan de Justicia Energética.

La secretaria de Energía, Luz Elena González, señaló desde Palacio Nacional que la estrategia busca garantizar el acceso universal a la energía bajo un nuevo enfoque que reconoce este servicio como un elemento fundamental para el bienestar de la población.

“Por primera vez se reconoce la energía como una dimensión de la justicia y del bienestar. El acceso a la energía es un derecho y con esto ponemos en el centro el bienestar de las personas”, afirmó.

La funcionaria destacó que durante los próximos años se desarrollarán más de 45 mil obras de electrificación en todo el territorio nacional, con el objetivo de llevar el servicio prácticamente al 100 por ciento de los hogares del país al finalizar 2028.

Según explicó la titular de Energía, este programa forma parte de una política pública enfocada en reducir las desigualdades y garantizar que las comunidades más alejadas tengan acceso a servicios básicos.

Este programa forma parte de una política pública enfocada en reducir las desigualdades y garantizar que las comunidades más alejadas tengan acceso a servicios básicos. Cuartoscuro

CFE se enfocará en zonas rurales

Por su parte, la directora general de la CFE, Esther Calleja, presentó el Plan de Justicia Energética para zonas rurales, el cual contempla la electrificación de 8 mil 247 localidades que aún carecen del servicio.

La funcionaria destacó la capacidad operativa de la empresa estatal, que cuenta con una de las redes eléctricas más extensas del mundo, integrada por 162 centrales de generación, más de 111 mil kilómetros de líneas de transmisión, más de 914 mil kilómetros de redes de distribución y 2 mil 346 subestaciones eléctricas.

Como parte del programa, actualmente se desarrollan 2 mil 318 obras que beneficiarán a alrededor de 39 mil personas, principalmente en comunidades rurales y pueblos originarios.

Aunado a lo anterior, la CFE informó que las acciones buscan reducir las brechas de acceso a la energía en regiones históricamente rezagadas y fortalecer las condiciones de desarrollo social y económico de miles de familias.

Destacan proyectos en cuatro estados del país

Entre los proyectos regionales más relevantes se encuentran 30 obras en San Quintín, Sonora, que beneficiarán a 8 mil habitantes; tres proyectos en Navolato, Sinaloa, para 600 personas; así como 765 obras en Michoacán que impactarán a cerca de 19 mil beneficiarios.

Además, en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, se desarrollan 918 obras con una inversión de 670 millones de pesos, una de las intervenciones más importantes contempladas dentro del programa de electrificación nacional.