México acumula más de 7 mil 900 contagios a un año del brote de sarampión

México sumó 7 mil 909 casos acumulados por sarampión desde que se detectó el primer contagio en febrero de 2025.

Esta cifra, ya incluyó los mil 479 contagios que se contabilizaron al corte del 30 de enero de 2026, ya que el registro continuo elaborado por la Secretaría de Salud inició precisamente el año pasado.

El total de muertes ascendió a 26 personas. Una se confirmó también en enero y 25 decesos durante 2025.

LLAMAN A REFORZAR LA VACUNACIÓN

A un año de que inició la transmisión continua de este virus en territorio nacional, la Academia Mexicana de Pediatría enfatizó que la vía para detener este brote es ampliando los esquemas de vacunación.

Es importante recordar que si el próximo mes de abril, no se pone fin a la cadena de contagios México podría perder la certificación de país libre de sarampión, cuyo estatus, será revisado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Leticia Belmont Martínez, presidenta de la Academia Mexicana de Pediatría, señaló que más allá de los números, el impacto sanitario es significativo.

“Cerca del 20% de las personas no vacunadas que contraen sarampión requieren hospitalización. Uno de cada 20 enfermos desarrolla neumonía. Uno de cada mil puede presentar encefalitis. Y entre uno y 3 por cada mil pacientes fallecen por complicaciones.

“Además, existen secuelas a largo plazo como la panencefalitis esclerosante subaguda, una enfermedad neurológica rara pero mortal”, explicó.

Frente a este panorama, Belmont Martínez hizo un llamado a la población a revisar sus esquemas de vacunación y completarlos.

“La vacunación oportuna con la vacuna triple viral (SRP: sarampión, rubéola y parotiditis) es la medida más efectiva para prevenir la enfermedad y cortar la cadena de transmisión.

“La Academia Mexicana de Pediatría recomienda verificar esquemas completos, aplicar dosis de rescate en niñas, niños, adolescentes y adultos sin antecedente vacunal confiable, y reforzar la vacunación en contextos de brote, incluyendo la aplicación de dosis adicionales cuando está indicado por la autoridad sanitaria como la dosis cero en niños de 6 a 11 meses de edad en lugares de alta transmisión”, señaló la especialista.

JCS