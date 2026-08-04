Mete golazo la Lotenal

La develación del billete conmemorativo del Sorteo Superior número 2893 de la Lotería Nacional, fue dedicado a las Leyendas del Futbol en México.

Durante la ceremonia realizada en el Teatro de la Lotería Nacional, la directora general del organismo, Olivia Salomón, afirmó que el homenaje está dedicado a aquellos mexicanos que lograron que el país celebrara sus triunfos como propios y encontrara motivación incluso en las derrotas.

“La historia de México también se escribe a través de sus victorias, no sólo de aquellas que quedaron plasmadas en los libros sino también en las que hicieron vibrar a un estadio y unieron a millones de mexicanas y mexicanos bajo un mismo sentimiento, el orgullo de nuestro país y el orgullo de los futbolistas de representar tan bien a nuestro país”, explicó Salomón.

En el evento estuvieron presentes algunas de las 24 figuras homenajeadas como Ignacio Ambriz, Manuel Negrete, Félix Cruz, Fernando Quirarte y Oscar “El Conejo” Pérez.

Francisco Javier, “El Abuelo” Cruz, primero en hablar públicamente, recomendó a la juventud luchar por sus sueños en todo instante.

“Que este homenaje sea una invitación para que las nuevas generaciones descubran que los sueños se hacen realidad”, dijo.

Entre otros homenajeados se encuentran Luis Roberto Alves “Zague”, Jorge Campos, Alberto García Aspe, Pável Pardo, Francisco “Kikín” Fonseca, Miguel España, Ignacio Ambriz, Miguel Layún, Jared Borgetti, Gerardo Torrado y Carlos Hermosillo.

Gabriela Cuevas, representante del Gobierno de México para el Mundial 2026, señaló que la pasada copa del mundo fue una oportunidad para motivar a la infancia mexicana a elegir un deporte.

“Dejamos las bases listas en el Mundial Social México 2026 para que nuestro país esté lleno de canchas de futbol, para que tengamos la posibilidad de jugar la cascarita como la conocemos”, sostuvo Cuevas Barrón.

El sorteo se realizará el viernes 7 de agosto con un premio mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa repartible de 51 millones de pesos. Además, se emitieron dos millones 400 mil cachitos.