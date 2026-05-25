Mejor den la cara, llama Larry Rubin a Rubén Rocha y Enrique Inzunza

Sobre el caso de los funcionarios mexicanos acusados por el gobierno de Estados Unidos, incluyendo el hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y el senador, Enrique Inzunza, el presidente de la American Society of México, Larry Rubin consideró que lo mejor es que “den la cara” ante la justicia norteamericana para que allá demuestren su inocencia respecto a los cargos que se les imputan.

En conferencia de prensa para anunciar la cena de gala para celebrar los 250 años de la Independencia de los Estados Unidos, Rubin reconoció que los temas de seguridad siempre son un factor de incertidumbre para las inversiones bilaterales, por lo que es importante que en este caso particular los 8 políticos mexicanos sean detenidos y extraditados, como lo ha solicitado el Departamento de Justicia al gobierno de México.

“Definitivamente siempre es nuestro creer que ante este tipo de señalamientos y acusaciones lo mejor es dar la cara y estar frente a las cortes para comprobar la inocencia y definitivamente el que estos 8 acusados fueran a Estados Unidos y se declaren como quieran declararse, culpables o inocentes sería un paso importante.

“También, al mismo movimiento le quitaría tensión innecesaria y creo que esto es muy importante y particularmente como dice el dicho 'el que nada debe, nada teme' y creo que es muy importante lo que hicieron los dos que se entregaron ante la justicia estadounidense y el deseo de todos, es que los otros 8 se puedan entregar”

La presidenta ha insistido en que en el caso contra Rocha “no se protege a nadie”, pero recalcó que cualquier detención debe sustentarse en elementos probatorios suficientes. Cuartoscuro

Agregó que no es noticia nueva el que hoy se den a conocer que actores políticos estén involucrados o comprometidos en acciones de narcoterrorismo.

Acompañado de Enrique Huesca, CEO de American Society Mexico, el empresario recordó que los carteles son considerados terroristas y aquí o en Estados Unidos se les está combatiendo para hacer más seguros a ambos países y con ello, los demás temas de la relación bilateral avancen de manera firme.

“Es muy importante asegurar que nadie ni nada está por encima de la ley no, y definitivamente si algún político en México o en Estados Unidos está contaminado o ha sido tocado por el narco terrorismo, pues sin duda el gobierno del presidente Trump ha sido muy claro que los someterá la justicia”.

No obstante, Larry Rubin destacó avances en México en la lucha contra estos grupos que extienden sus relaciones con políticos, no de ahora, sino desde hace por lo menos una década.

“Estados Unidos no va a parar hasta que todos los que están involucrados con el narcoterrorismo se les lleve a la justicia y creemos que mientras esto no se vea como un tema soberano sino como un tema bilateral en el que ambas naciones tienen que trabajar conjuntamente para que haya la mayor erradicación de involucrados posibles”

Por otro lado, el presidente de la American Society confió en que transcurra con tranquilidad la revisión del T-MEC a partir del reconocimiento de que México y Estados Unidos tienen economías complementarias y son vecinos con lazos fuertes.

NUEVO EMBAJADOR MEXICANO

Larry Rubin resaltó el perfil de Roberto Lazzeri Montaño como próximo embajador de México en Estados Unidos, que fortalecerá la relación bilateral entre ambas naciones.

Dijo que el recién beneplácito otorgado por la dministración Trump al gobierno mexicano llega en un momento clave para despejar especulaciones y reenfocar la lectura de la relación bilateral en los temas sustanciales: seguridad, migración y la revisión del T-MEC.

“El beneplácito otorgado representa un voto de confianza al gobierno mexicano, a la cancillería y al secretario de Hacienda, Edgar Amador. De igual forma, estamos convencidos que este nombramiento fortalecerá aún más la relación bilateral”.

La cena de gala que organizará la American Society of Mexico el próximo 6 de junio, a la que asistirán empresarios mexicanos y estadounidenses, tendrá como invitado especial al embajador norteamericano Ronald Johnson.