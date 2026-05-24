La FGR llama a declarar a Rocha y a Maru Campos; responderán a comparecencia

La Fiscalía General de la República (FGR) llamó a comparecer al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

En el caso de Rocha, así como de otros nueve funcionarios sinaloenses, es en el marco de una investigación abierta tras la acusación formal de Estados Unidos por nexos con el narcotráfico.

El citatorio girado por la FGR, para el próximo miércoles, a Maru Campos es por el tema de la incursión de agentes de la CIA en un operativo en esa entidad.

La Secretaría de Gobernación destacó que, en los casos de los mandatarios estatales, el llamado es en calidad de testigos y descartó que se tenga “interés político”.

Lamento que Morena use las instituciones para molestar, para hacer esta persecución política contra una persona que está haciendo bien las cosas”, afirmó la mandataria chihuahuense.

Rocha, quien se mantenía ausente de la vida pública desde el 1 de mayo, salió a reafirmar su postura:

Soy un hombre probo y que no tiene nada que temer. Mi biografía testimonia lo que soy. Atenderé el requerimiento que me ha sido formulado por la FGR con la frente en alto y con la certeza de que la verdad habrá de prevalecer”, subrayó.

Entre los otros nueve acusados por vínculos con el narcotráfico y también llamados a comparecer por la FGR, está el senador Enrique Inzunza —quien tampoco ha acudido a las sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión—, pero ayer confirmó que responderá al citatorio:

Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal”, indicó en su cuenta de X.

La indagatoria federal se produce en un contexto de cooperación bilateral en materia de seguridad, luego de que otro de los imputados por EU, Gerardo Mérida Sánchez (exsecretario de Seguridad estatal), se entregara a las autoridades estadunidenses. El paradero del exsecretario de Finanzas Enrique Díaz, también en la lista, permanece en el hermetismo.

El caso Sinaloa

29 de abril / EU destapa pesquisa: Se revela formalmente la acusación por nexos con el narcotráfico contra 10 funcionarios y exfuncionarios, entre ellos el gobernador Rocha.

1 de mayo / Rocha pide licencia: El gobernador de Sinaloa se separa del cargo para no entorpecer la investigación en su contra y “no afectar al movimiento de la 4T”.

11 de mayo / Se entrega pieza clave: El exsecretario de Seguridad de Sinaloa y aliado de Rocha, Gerardo Mérida, cruza desde Sonora hacia Arizona para entregarse a las autoridades.

Segob aclaró que los citatorios de la FGR a Maru Campos y Rubén Rocha Moya son en calidad de testigos y descartó que tengan interés político. Especial

FGR cita a Rocha y a Maru Campos; también deben comparecer más funcionarios

La Fiscalía General de la República (FGR) envió ayer diversos citatorios, incluyendo al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros personajes mencionados en una acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, para que comparezcan ante el Ministerio Público de la Federación como parte de una investigación relacionada con presuntos vínculos con el crimen organizado.

También está incluida la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aunque la Secretaría de Gobernación (Segob) destacó que sobre los dos mandatarios estatales, la cita es en calidad de testigos. El llamado a Campos está relacionado con un operativo llevado a cabo en Chihuahua, en el que participaron agentes de la CIA.

La FGR informó, mediante una ficha oficial, que las diligencias forman parte de una carpeta de investigación abierta a partir de los señalamientos y actuaciones judiciales emprendidas por autoridades estadunidenses contra un grupo de ciudadanos mexicanos originarios de Sinaloa.

De acuerdo con la información difundida, la indagatoria se encuentra relacionada con una acusación formal presentada en territorio estadunidense contra diez personas, entre quienes figura el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

También aparecen el senador Enrique Inzunza Cázares, Dámaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza Áviles, Juan Valenzuela Millán, conocido como Juanito; José Antonio Dionisio Hipólito, identificado con el alias de Tornado; Alberto Jorge Contreras Núñez y Juan de Dios Gámez Mendívil.

La FGR no aclaró si estos citatorios también fueron enviados a Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, quien se entregó voluntariamente en Arizona y fue trasladado a Nueva York, donde en su primera audiencia en una corte federal se declaró no culpable de los cargos por narcotráfico y posesión de armas. A su vez, a Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, también se entregó a las autoridades estadunidenses y se encuentra bajo su custodia.

La Fiscalía sostuvo que todos los involucrados están siendo citados a rendir entrevista, diligencia ministerial que forma parte de la integración y fortalecimiento de la carpeta de investigación abierta en México.

La actuación de la FGR se produce en medio del seguimiento que autoridades de ambos países mantienen sobre presuntas estructuras criminales con presencia en Sinaloa, entidad que durante décadas ha ocupado un lugar central en las investigaciones relacionadas con organizaciones del narcotráfico y sus redes financieras, políticas y operativas.

El llamado a Rocha y Campos es en calidad de testigos: Segob

Hasta ahora, la FGR no ha precisado la fecha en que los señalados deberán acudir ante el Ministerio Público federal ni el lugar exacto donde se desarrollarán las entrevistas ministeriales. Tampoco ha informado si las comparecencias serán públicas o reservadas.

Cabe señalar que la Segob aclaró que las autoridades de Chihuahua y de Sinaloa que fueron citados a declarar por la FGR en calidad de testigos y descartó que estas citaciones tengan “interés político”.

La Secretaría de Gobernación (Segob) aclara que los citatorios emitidos por la FGR a autoridades de los estados de Chihuahua y Sinaloa, es un asunto de procedimiento en las investigaciones para que acudan como testigos”, se lee en un breve comunicado emitido por la dependencia.

Ayer, la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, recibió un citatorio de la FGR, para comparecer y declarar el próximo miércoles 27 de mayo, a las 10:00 horas, respecto la colaboración que mantiene su gobierno con agentes estadunidenses. En un operativo antinarcóticos realizado en Chihuahua,

También, ayer, la Fiscalía citó a declarar a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia del estado de Sinaloa, y a otros nueve funcionarios y ex funcionarios, señalados por la justicia estadounidense ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa.

Al respecto, la Secretaría de Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez precisó que, fue informada por la FGR de estos requerimientos, en tiempo y forma, agregó que “las actuaciones (contra las autoridades de ambas entidades) se desarrollan con fundamento en la ley y no tiene interés político”.

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua. Foto: Especial.

Es una persecución política, denuncia Maru Campos

Tras darse a conocer que la FGR citó a la gobernadora Maru Campos el próximo miércoles 27 de mayo, la mandataria estatal acusó que se trata de una persecución política.

Lamento que Morena use las instituciones para molestar, para hacer esta persecución política contra una persona que está haciendo bien las cosas”.

Por su parte, el gobierno de Chihuahua respondió que es un acto sin precedentes que la FGR haya citado comparecer a la gobernadora y consideró el hecho como violatorio de la Constitución y un acto de persecución política.

El gobierno consideró que “la Constitución y las leyes establecen con toda claridad que los gobernadores cuentan con la protección sobre su cargo, y que no pueden ser llamados a ningún procedimiento de naturaleza penal.”

Acusó que la actuación de la FGR “es absolutamente violatoria de la Constitución y de la soberanía del estado de Chihuahua.”

Por ello, aseguró que se trata “de un evidente caso de persecución política.”

Por Carlos Coria.

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia del estado de Sinaloa. Foto: Eduardo Jimenez.

Rocha Moya asegura que no teme a citatorio

El gobernador con licencia Rubén Rocha Moya confirmó haber recibido un citatorio para comparecer ante la FGR, luego de la acusación de EU en su contra.

Rocha Moya reveló haber recibido el citatorio la mañana de ayer y en un breve mensaje a través de las redes sociales, reiteró ser un hombre honrado y sin nada que temer.

Le digo a las y los sinaloenses, a las y los integrantes de nuestro movimiento de transformación, a nuestra líder y Jefa del Estado mexicano: soy un hombre probo y que no tiene nada que temer. Mi biografía testimonia lo que soy”, escribió.

Dejó en claro que atenderá el requerimiento de las autoridades federales, quienes lo han llamado en calidad de testigo.

Atenderé el requerimiento que me ha sido formulado por la FGR con la frente en alto y con la certeza de que la verdad habrá de prevalecer”, afirmó.

Por Héctor Figueroa.

Enrique Inzunza, senador. Foto: Especial.

Seré mi propio abogado: Inzunza

El senador de Morena por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, confirmó que recibió una citación de la FGR para comparecer en el marco de las acusaciones formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por cargos de narcotráfico y asociación delictuosa.

A través de redes sociales comentó que, como lo aseguró desde un principio, atenderá “personal y puntualmente” ese llamamiento, sin ningún representante y sin escudarse en el fuero constitucional que tiene como legislador.

Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal. Soy un hombre de la República, de sus leyes y de sus instituciones, a las que he servido con honor, decoro y compromiso”, indicó.

“No me prevaldré de la inmunidad procesal que en razón de mi cargo me otorga el artículo 111 de nuestra Constitución, ni de la excepción que prevé para presentarse a la citación el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, señaló.

Abundo que acudirá al citatorio de la FGR, porque “confío en las instituciones democráticas que hemos construido los mexicanos”.

Por Héctor Figueroa.

Con información de Héctor Figueroa, Jesús Bustamante y Manuel Ocaño

*mcam