Trump legisló contra injerencia, yo me quedé corto: Monreal

Al defender su iniciativa de reforma para que la intervención extranjera en elecciones sea causa para anularlas, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, recordó que el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva en el mismo sentido desde 2018.

Y al reseñar el contenido de esa medida del mandatario estadounidense, el legislador dijo que, en Estados Unidos, por esa determinación, existen sanciones contra países, personas o entidades externas para diversos tipos de interferencia, incluyendo los intentos de hackeo.

Este decreto ejecutivo de Donald Trump declara a emergencia nacional la posible injerencia extranjera en elecciones”, reseñó.

Incluso en su decreto ejecutivo establecen que también aquellos que difundan encubiertamente desinformación y propaganda mediática a través de redes sociales e internet y aquellos que accedan no siendo autorizados a la infraestructura electoral y distribución clandestina de propaganda”, enumeró el diputado Monreal.

Todo eso. Yo me quedé corto, todo eso contiene el decreto ejecutivo de Donald Trump”, agregó.

Por eso a mí me extraña que aquí en México se sorprendan politólogos, columnistas de esta propuesta, que por cierto simpatizan con Estados Unidos en todos sus rubros”, comentó.

¿Por qué no concederme esa posibilidad de que lo único que estoy haciendo es lo que todo el mundo está haciendo, de proteger las elecciones nacionales?”, reviró ante las preguntas de la prensa.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro dijo que el 12 de septiembre de 2018, el mandatario estadounidense dijo que no toleraría ninguna interferencia extranjera.

Es lo que estamos planteando nosotros, ¿qué les extraña que plantemos lo que hace ya ocho años o más existe en Estados Unidos?

Contó Monreal que, hace ocho años, había en el vecino país la presunción de que países como Rusia, Irán, China, o Corea del Sur querían intervenir. “Y el presidente Trump emitió esa orden ejecutiva para proteger su legislación, que está vigente, por cierto”.

Expuso que no se trata de una propuesta nueva en el mundo y luego de recordar los artículos de la Constitución que definen que el derecho a votar y ser votado es sólo de los mexicanos y que está prohibida la injerencia extranjera en elección, el coordinador de la diputación morenista dijo que su propuesta busca agregar al 41 un supuesto.

Que en el caso de que se haya demostrado con pruebas plenas y fehacientes la intervención de un gobierno extranjero, de una persona moral o física extranjera, de una organización extranjera, y haya sido determinante para el resultado final, debe de anularse”.

Dijo que la figura de anulación por esa causa se tiene en América Latina y en la Unión Europea, porque aun cuando se trata de una región de frontera libre entre sus residentes, reconocen las amenazas a la democracia si hay injerencia extranjera en sus asuntos políticos.

Así que no debe de extrañarles a nadie que nosotros estemos planteando esto. Y estoy totalmente en desacuerdo de que estas reformas busquen perpetuar el poder de quien está en el gobierno”, alegó.